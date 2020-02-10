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В Таиланде столкнулись два катера с туристами из России. Погибли двое детей

Авария произошла на острове Пхукет

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Катер с российскими туристами столкнулся с катером, на борту которого были жители Таиланда

Катер с российскими туристами столкнулся с катером, на борту которого были жители Таиланда

Утром 10 февраля на Пхукете столкнулись два скоростных катера. Как сообщает The Phuket News, на одном катере был тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Два человека погибли. По данным местной полиции, погибшие — два ребенка из России, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

В больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, уточняет РИА «Новости».

Более 20 человек доставлены в больницы

Более 20 человек доставлены в больницы

Российское посольство выясняет, что с туристами

Российское посольство выясняет, что с туристами

Представитель российского посольства в Таиланде Владимир Пронин рассказал, что сотрудники консульского отдела на Пхукете сейчас объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.

Если среди пострадавших или очевидцев есть ваши знакомые, напишите нам на редакционную почту: rednwes@iportal.ru.

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Таиландрусские туристы
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КОММЕНТАРИИ (28)

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10 фев 2020 в 12:31

Я никак не пойму... чего в эти страны народ прёт сейчас, когда лучше бы эпопею с вирусом, дома пересидеть.

Дети гибнут на этих "курортах" постоянно.

951
10 фев 2020 в 12:46

"на одном катере был тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов."
Гениально написано.

Гость
10 фев 2020 в 12:39

Прошу прощения, а можно поподробней?
Вы пишите, что на одном судне был тайский экипаж, а на другом российские туристы.Это можно понять так, что один катер был с профессиональным экипажем, а другой катер арендовала группа российских туристов, а за штурвалом был пьяный дядя Паша из Плотниково.
Тогда причины трагедии были предсказуемы с момента аренды.