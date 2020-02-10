В Таиланде столкнулись два катера с туристами из России. Погибли двое детей

Утром 10 февраля на Пхукете столкнулись два скоростных катера. Как сообщает The Phuket News, на одном катере был тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Два человека погибли. По данным местной полиции, погибшие — два ребенка из России, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.
В больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, уточняет РИА «Новости».
Представитель российского посольства в Таиланде Владимир Пронин рассказал, что сотрудники консульского отдела на Пхукете сейчас объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.
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