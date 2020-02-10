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Весь багаж пришлось осматривать вручную: в Толмачёво отключили электричество

Свет погас на 20 минут. В аэропорту объяснили, с чем это связано

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Из-за смены оборудования сотрудникам пришлось досматривать пассажиров в ручном режиме

Из-за смены оборудования сотрудникам пришлось досматривать пассажиров в ручном режиме

В новосибирском аэропорту Толмачёво отключили свет этим утром, 10 февраля. Из-за смены оборудования сотрудникам пришлось досматривать пассажиров и багаж в ручном режиме.

— Кратковременное двадцатиминутное отключение электроэнергии в аэровокзальном комплексе связано с плановым переходом на новое оборудование электрообеспечения. Во время перехода требования авиационной безопасности соблюдены, сбоев в обслуживании рейсов не зафиксировано. Аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме, — объяснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

На прошлой неделе, утром 6 февраля, на запасной аэродром «Толмачёво» внепланово сел самолёт Boeing 737–83N, который летел из Москвы в Абакан.

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аэропорт Толмачевоотключение электроэнергии
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КОММЕНТАРИИ (11)

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10 фев 2020 в 10:38

Нужно было подождать, когда свет включат.
Безопасность полетов не соблюдена уже на этом этапе. Как ручной досмотр багажа поможет выявить, например, опасную жидкость в глубине чемодана? Да мало ли.

Вообще нужно запретить протаскивать на борт багаж. Ручной клади достаточно. В наше неспокойное время безопасность превыше всего. Барахло потом можно докупить.

Гость
10 фев 2020 в 10:46

в 90е, не было авиа керосину порой по 3 - 2 дня задержки вылетов было - и ни чего в махровые демократические годы это норма была .

Гость
10 фев 2020 в 10:32

Интересно как выглядел досмотр пассажиров и багажа в ручном режиме?
Первая мысль- поставили две палатки, М и Ж и там раздевают догола.
Ну ладно, здесь всё понятно, что есть ручные металлодетекторы.
А вот с багажом вопрос.
Если с ручной кладью все понятно, тот же детектор и визуальный осмотр, то как досматривали основной багаж? Вернее как, понятно.
Просто многие багаж обматывают плёнкой, причём за деньги, там же в аэропорту.И вот как здесь?
Чтобы открыть тот же чемодан, нужно разорвать плёнку, а за неё деньги уплочены....