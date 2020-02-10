Весь багаж пришлось осматривать вручную: в Толмачёво отключили электричество

В новосибирском аэропорту Толмачёво отключили свет этим утром, 10 февраля. Из-за смены оборудования сотрудникам пришлось досматривать пассажиров и багаж в ручном режиме.
— Кратковременное двадцатиминутное отключение электроэнергии в аэровокзальном комплексе связано с плановым переходом на новое оборудование электрообеспечения. Во время перехода требования авиационной безопасности соблюдены, сбоев в обслуживании рейсов не зафиксировано. Аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме, — объяснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
На прошлой неделе, утром 6 февраля, на запасной аэродром «Толмачёво» внепланово сел самолёт Boeing 737–83N, который летел из Москвы в Абакан.