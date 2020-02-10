Весь багаж пришлось осматривать вручную: в Толмачёво отключили электричество

Гость 10 фев 2020 в 10:32

Интересно как выглядел досмотр пассажиров и багажа в ручном режиме?

Первая мысль- поставили две палатки, М и Ж и там раздевают догола.

Ну ладно, здесь всё понятно, что есть ручные металлодетекторы.

А вот с багажом вопрос.

Если с ручной кладью все понятно, тот же детектор и визуальный осмотр, то как досматривали основной багаж? Вернее как, понятно.

Просто многие багаж обматывают плёнкой, причём за деньги, там же в аэропорту.И вот как здесь?

Чтобы открыть тот же чемодан, нужно разорвать плёнку, а за неё деньги уплочены....