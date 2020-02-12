Город-сугроб или всегда так было? 17 неожиданных кадров, как раньше убирали снег в Новосибирске

Ситуация с отвратительной уборкой улиц от снега дошла до того, что на прошлой неделе по Новосибирску расставили таблички про сугробы и мэра Анатолия Локтя. Они появились на Димитровском мосту, Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. Жалоб на уборку снега в этом году действительно очень много: жители записывают видеообращения к властям и даже ломом рубят ступеньки в сугробах, которые «выросли» посреди тротуаров. Но всегда ли так было? Корреспондент НГС вместе с краеведом нашел фотографии зимнего Новосибирска разных лет и посмотрел, как в прошлом веке обстояли дела с уборкой снега. Что из этого получилось — в нашей подборке.
— Снег заваливал наш город всегда, — рассказывает краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. — А куда ж от него деваться? Не в Африке, чай, живём. И о заваленных тротуарах в газетах писали тоже всегда: и до революции, и в войну, и десяток лет назад. В 1952 году в город привезли первый (и единственный) роторно-шнековый снегоочиститель, способный не только отгребать снег, но и отбрасывать его. Для детворы (да и не только) это было шоу. Ещё через 10 лет появились «тёщины руки»: транспортёр, сгребающий снег в ползущий за ним автомобиль. Многие их ещё помнят. Но работали они лишь на обочинах основных дорог. А на тротуарах — только живые руки дворника. Малая техника из ГДР (мультикары) появилась уже в перестройку. Снег далеко не возили, сваливали из самосвалов в Обь прямо с набережной.
— Зафиксировала история и криминальные случаи, и судебные тяжбы, связанные со снегом. От «подснежников», неожиданно найденных в сугробах, до реквизиций. Например, зимой 1919 года у некоего гражданина Зильберга, проживающего на Кузнецкой (ныне Ленина, 9), после двух предупреждений о необходимости очистки тротуара городская управа дом реквизирует и передаёт под пункт военного контроля. Война. Центр, свои издержки, — рассказывает Константин Голодяев.
Сугробы в городе во времена СССР были не редкостью.
С 2000 года по настоящее время в городе также мало что изменилось. Всё те же сугробы на обочинах.
Практически всю эту зиму жители Новосибирска жалуются на плохую уборку снега в городе. Как оказалось, вывоз снега со многих участков улиц и не предусмотрен, в частности с дорог IV категории. Об этом корреспонденту НГС рассказывали в мэрии в январе после публикации новости о том, как жители домов в центре города заказали уборку сугробов за свой счёт.