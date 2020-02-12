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Город Хроника

Город-сугроб или всегда так было? 17 неожиданных кадров, как раньше убирали снег в Новосибирске

Фоторепортаж с улиц зимнего города — от начала 60-х годов до сегодняшних дней

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Так выглядела первая снегоуборочная машина, появившаяся в Новосибирске. Фото сделано в 1961 году на улице Крылова, 5

Так выглядела первая снегоуборочная машина, появившаяся в Новосибирске. Фото сделано в 1961 году на улице Крылова, 5

Ситуация с отвратительной уборкой улиц от снега дошла до того, что на прошлой неделе по Новосибирску расставили таблички про сугробы и мэра Анатолия Локтя. Они появились на Димитровском мосту, Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. Жалоб на уборку снега в этом году действительно очень много: жители записывают видеообращения к властям и даже ломом рубят ступеньки в сугробах, которые «выросли» посреди тротуаров. Но всегда ли так было? Корреспондент НГС вместе с краеведом нашел фотографии зимнего Новосибирска разных лет и посмотрел, как в прошлом веке обстояли дела с уборкой снега. Что из этого получилось — в нашей подборке.

— Снег заваливал наш город всегда, — рассказывает краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. — А куда ж от него деваться? Не в Африке, чай, живём. И о заваленных тротуарах в газетах писали тоже всегда: и до революции, и в войну, и десяток лет назад. В 1952 году в город привезли первый (и единственный) роторно-шнековый снегоочиститель, способный не только отгребать снег, но и отбрасывать его. Для детворы (да и не только) это было шоу. Ещё через 10 лет появились «тёщины руки»: транспортёр, сгребающий снег в ползущий за ним автомобиль. Многие их ещё помнят. Но работали они лишь на обочинах основных дорог. А на тротуарах — только живые руки дворника. Малая техника из ГДР (мультикары) появилась уже в перестройку. Снег далеко не возили, сваливали из самосвалов в Обь прямо с набережной.

Новости про уборку улиц от снега не сходили с первых полос местных газет

Новости про уборку улиц от снега не сходили с первых полос местных газет

На набережной долгое время был снегоотвал. Фото сделано А. Игнатовичем в 80-е годы

На набережной долгое время был снегоотвал. Фото сделано А. Игнатовичем в 80-е годы

— Зафиксировала история и криминальные случаи, и судебные тяжбы, связанные со снегом. От «подснежников», неожиданно найденных в сугробах, до реквизиций. Например, зимой 1919 года у некоего гражданина Зильберга, проживающего на Кузнецкой (ныне Ленина, 9), после двух предупреждений о необходимости очистки тротуара городская управа дом реквизирует и передаёт под пункт военного контроля. Война. Центр, свои издержки, — рассказывает Константин Голодяев.

Набережная до реконструкции

Набережная до реконструкции

Сугробы в городе во времена СССР были не редкостью.

Снег всегда был проблемой для Новосибирска

Снег всегда был проблемой для Новосибирска

Оперный театр в 1964 году. Автор фото И. Моторин

Оперный театр в 1964 году. Автор фото И. Моторин

Узнаёте? Это улица Фабричная зимой 1977–1978 года

Узнаёте? Это улица Фабричная зимой 1977–1978 года

Сугробы напротив ДК Горького в 1960 году. Фото Ликмана

Сугробы напротив ДК Горького в 1960 году. Фото Ликмана

А это на Богдана Хмельницкого, 35 в 1962 году

А это на Богдана Хмельницкого, 35 в 1962 году

С 2000 года по настоящее время в городе также мало что изменилось. Всё те же сугробы на обочинах.

Скорые застревали в снежной каше и в 2005 году

Скорые застревали в снежной каше и в 2005 году

В 2005 году из-за зимней распутицы снег стал сильно таять, и во дворах образовались настоящие ловушки для машин

В 2005 году из-за зимней распутицы снег стал сильно таять, и во дворах образовались настоящие ловушки для машин

Откапывать машины приходилось и в 2010 году

Откапывать машины приходилось и в 2010 году

Так выглядела площадка перед оперным театром в 2010 году

Так выглядела площадка перед оперным театром в 2010 году

Гигантские сугробы были в Новосибирске и в 2011 году

Гигантские сугробы были в Новосибирске и в 2011 году

В 2012 году каша на дороге и сугробы на обочине были привычной картиной

В 2012 году каша на дороге и сугробы на обочине были привычной картиной

В 2014 году дорожные службы иногда вспоминали всё-таки про пешеходов

В 2014 году дорожные службы иногда вспоминали всё-таки про пешеходов

А это типичное состояние новосибирского двора в 2015 году

А это типичное состояние новосибирского двора в 2015 году

Угадаете, в каком году было сделано это фото? Нет, не в 2020-м. На снимке — зима 2015-го года

Угадаете, в каком году было сделано это фото? Нет, не в 2020-м. На снимке — зима 2015-го года

Практически всю эту зиму жители Новосибирска жалуются на плохую уборку снега в городе. Как оказалось, вывоз снега со многих участков улиц и не предусмотрен, в частности с дорог IV категории. Об этом корреспонденту НГС рассказывали в мэрии в январе после публикации новости о том, как жители домов в центре города заказали уборку сугробов за свой счёт.

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уборка снегаНовосибирск
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КОММЕНТАРИИ (61)

Сергей с лопатой
12 фев 2020 в 09:10

Вот раньше техника была, "тёщины руки"! Убирали снег с улицы за один проход, КамАЗ загружали имнут за пять. Интересно, куда они все подевались? Не видно их стало. Одни маленькие бобкэты гоняют. Ему закидать КамАЗ снегом минут 20 нужно, не меньше.

Онотоле Сугробович
12 фев 2020 в 09:14

Надеюсь эта зима и общее состояние города заставят жителей пересмотреть свои взгляды на выборы. На выборы в городе надо ходить, товарищи, голосовать за профессионалов, а не балаболов и полулистов.

Фото пользователя
12 фев 2020 в 09:14

Это что, статья в защиту Локтя? Мне лично не важно что было когда то, а важно что сейчас. А сейчас снег