Город-сугроб или всегда так было? 17 неожиданных кадров, как раньше убирали снег в Новосибирске

Так выглядела первая снегоуборочная машина, появившаяся в Новосибирске. Фото сделано в 1961 году на улице Крылова, 5 Фото: Музей Новосибирска

Ситуация с отвратительной уборкой улиц от снега дошла до того, что на прошлой неделе по Новосибирску расставили таблички про сугробы и мэра Анатолия Локтя. Они появились на Димитровском мосту, Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. Жалоб на уборку снега в этом году действительно очень много: жители записывают видеообращения к властям и даже ломом рубят ступеньки в сугробах, которые «выросли» посреди тротуаров. Но всегда ли так было? Корреспондент НГС вместе с краеведом нашел фотографии зимнего Новосибирска разных лет и посмотрел, как в прошлом веке обстояли дела с уборкой снега. Что из этого получилось — в нашей подборке.

— Снег заваливал наш город всегда, — рассказывает краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. — А куда ж от него деваться? Не в Африке, чай, живём. И о заваленных тротуарах в газетах писали тоже всегда: и до революции, и в войну, и десяток лет назад. В 1952 году в город привезли первый (и единственный) роторно-шнековый снегоочиститель, способный не только отгребать снег, но и отбрасывать его. Для детворы (да и не только) это было шоу. Ещё через 10 лет появились «тёщины руки»: транспортёр, сгребающий снег в ползущий за ним автомобиль. Многие их ещё помнят. Но работали они лишь на обочинах основных дорог. А на тротуарах — только живые руки дворника. Малая техника из ГДР (мультикары) появилась уже в перестройку. Снег далеко не возили, сваливали из самосвалов в Обь прямо с набережной.

Новости про уборку улиц от снега не сходили с первых полос местных газет Фото: Музей Новосибирска

На набережной долгое время был снегоотвал. Фото сделано А. Игнатовичем в 80-е годы Фото: Музей Новосибирска

— Зафиксировала история и криминальные случаи, и судебные тяжбы, связанные со снегом. От «подснежников», неожиданно найденных в сугробах, до реквизиций. Например, зимой 1919 года у некоего гражданина Зильберга, проживающего на Кузнецкой (ныне Ленина, 9), после двух предупреждений о необходимости очистки тротуара городская управа дом реквизирует и передаёт под пункт военного контроля. Война. Центр, свои издержки, — рассказывает Константин Голодяев.

Набережная до реконструкции Фото: Музей Новосибирска

Сугробы в городе во времена СССР были не редкостью.

Снег всегда был проблемой для Новосибирска Фото: Музей Новосибирска

Оперный театр в 1964 году. Автор фото И. Моторин Фото: Музей Новосибирска

Узнаёте? Это улица Фабричная зимой 1977–1978 года Фото: Музей Новосибирска

Сугробы напротив ДК Горького в 1960 году. Фото Ликмана Фото: Музей Новосибирска

А это на Богдана Хмельницкого, 35 в 1962 году Фото: Музей Новосибирска

С 2000 года по настоящее время в городе также мало что изменилось. Всё те же сугробы на обочинах.

Скорые застревали в снежной каше и в 2005 году Фото: архив НГС

В 2005 году из-за зимней распутицы снег стал сильно таять, и во дворах образовались настоящие ловушки для машин Фото: архив НГС

Откапывать машины приходилось и в 2010 году Фото: архив НГС

Так выглядела площадка перед оперным театром в 2010 году Фото: архив НГС

Гигантские сугробы были в Новосибирске и в 2011 году Фото: Сергей Ляшко

В 2012 году каша на дороге и сугробы на обочине были привычной картиной Фото: Катерина Калиневич

В 2014 году дорожные службы иногда вспоминали всё-таки про пешеходов Фото: Татьяна Кривенко

А это типичное состояние новосибирского двора в 2015 году Фото: Александр Ощепков

Угадаете, в каком году было сделано это фото? Нет, не в 2020-м. На снимке — зима 2015-го года Фото: Александр Ощепков