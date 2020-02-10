Водитель сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Красина

Ребёнка сбили недалеко от остановки

В Новосибирске водитель автомобиля Nissan Juke сбил 7-летнего ребёнка. ДТП произошло недалеко от остановки «Красина».

— Сбили 7-летнего мальчика на пешеходном переходе, — такая информация поступила в службу 112.

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что мальчику потребовалась медицинская помощь - обстоятельства ДТП на данный момент уточняются.

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На прошлой неделе водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в толпу пешеходов. На видеорегистратор попал момент ДТП.