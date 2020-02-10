«Опять ползём». Онлайн-репортаж со скользких улиц Новосибирска, которые стали катком после потепления

Понедельник в Новосибирске начался с метели и резкого похолодания. Вчера в городе была плюсовая температура, а сегодня утро началось с отметки в –9 градусов. Показываем, как Новосибирск переживает похолодание, в режиме онлайн.

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