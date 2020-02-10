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«Опять ползём». Онлайн-репортаж со скользких улиц Новосибирска, которые стали катком после потепления

Рассказываем в режиме онлайн о ситуации в городе

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Сегодня ночью шёл снег

Сегодня ночью шёл снег

Понедельник в Новосибирске начался с метели и резкого похолодания. Вчера в городе была плюсовая температура, а сегодня утро началось с отметки в –9 градусов. Показываем, как Новосибирск переживает похолодание, в режиме онлайн.

Присылайте нам фотографии и видео улиц и дорог города с указанием места на электронную почту news@ngs.ru. Либо свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 923 157–00–00.

Александра Бруня

На перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Красина автомобиль сбил 7-летнего мальчика.

Александра Бруня

В городе по-прежнему проблемы с уборкой снега, в том числе и с крыш.

— Некрасова, 63/1, слой снега на крыше 3-х этажной секции достиг 60 см, перекрыл водосток и при таянии сосет стену в квартире, — рассказала читательница НГС.

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Снег на крыше 3-х этажной секции на улице Некрасова

Александра Бруня
За ночь дворникам прибавилось работы

За ночь дворникам прибавилось работы

Александра Бруня
В 8:30 сервис 2GIS оценивает ситуацию на дороге в 9 баллов

В 8:30 сервис 2GIS оценивает ситуацию на дороге в 9 баллов

В 8:30 сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дороге в 8 баллов

В 8:30 сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дороге в 8 баллов

Александра Бруня

В новосибирской ГИБДД призывают водителей сегодня быть осторожнее:

— Госавтоинспекция Новосибирской области информирует участников дорожного движения об ухудшении погодных условий и ограничении видимости из-за снегопада. С выпадением осадков в виде снега водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. Ожидается колебание температуры с плюсовой на минусовую. Из-за высокой вероятности образования гололеда и снежных заносов всем водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге.

Александра Бруня
Небольшие ДТП осложняют и так непростую ситуацию на дороге, например, на проспекте Карла Маркса

Небольшие ДТП осложняют и так непростую ситуацию на дороге, например, на проспекте Карла Маркса

Александра Бруня

«Коротко о выезде с Новомарусино», – так подписала видео с утренних дорог читательница НГС Анастасия.

Александра Бруня
Так выглядит утро 10 февраля в Академгородке на улице Полевой

Так выглядит утро 10 февраля в Академгородке на улице Полевой

Александра Бруня
Каша на дорогах застыла, как и вчерашние лужи

Каша на дорогах застыла, как и вчерашние лужи

Александра Бруня

Новосибирцы не стесняются комментировать происходящее в приложении 2GIS.

Александра Бруня
Пользователи сервиса 2GIS сообщают, что на улице Станционной в правом ряду встали троллейбусы

Пользователи сервиса 2GIS сообщают, что на улице Станционной в правом ряду встали троллейбусы

Александра Бруня
В 7:40 сервис 2GIS уже оценил дорожную обстановку на 8 баллов

В 7:40 сервис 2GIS уже оценил дорожную обстановку на 8 баллов

Александра Бруня

В региональном МЧС предупредили: сегодня дороги превратятся в лёд.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в предстоящие сутки по области ожидается ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами гололёдные явления, по западу местами небольшой снег, днем переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: похолодание ночью –8... –13 градусов, местами до –19 градусов, днём –8... –13 градусов, местами до –19 градусов.

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похолоданиегололёд
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КОММЕНТАРИИ (35)

10 фев 2020 в 07:42

Очередной день жестянщика настал

Фото пользователя
10 фев 2020 в 08:30

Ахаха... Встряли автоведроводители...

Фото пользователя
10 фев 2020 в 08:07

всё как обычно, пробки на ровном месте.