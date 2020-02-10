«Опять ползём». Онлайн-репортаж со скользких улиц Новосибирска, которые стали катком после потепления

На перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Красина автомобиль сбил 7-летнего мальчика.
В городе по-прежнему проблемы с уборкой снега, в том числе и с крыш.
— Некрасова, 63/1, слой снега на крыше 3-х этажной секции достиг 60 см, перекрыл водосток и при таянии сосет стену в квартире, — рассказала читательница НГС.
В новосибирской ГИБДД призывают водителей сегодня быть осторожнее:
— Госавтоинспекция Новосибирской области информирует участников дорожного движения об ухудшении погодных условий и ограничении видимости из-за снегопада. С выпадением осадков в виде снега водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. Ожидается колебание температуры с плюсовой на минусовую. Из-за высокой вероятности образования гололеда и снежных заносов всем водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге.
«Коротко о выезде с Новомарусино», – так подписала видео с утренних дорог читательница НГС Анастасия.
Новосибирцы не стесняются комментировать происходящее в приложении 2GIS.
В региональном МЧС предупредили: сегодня дороги превратятся в лёд.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в предстоящие сутки по области ожидается ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами гололёдные явления, по западу местами небольшой снег, днем переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: похолодание ночью