Ямы в лужах: автолюбители пробивают колеса на дорогах Новосибирска

Вечером в воскресенье, 9 февраля, жители Новосибирска пожаловались на ямы, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.
— На Большевичке яма огромная. Я вижу уже четыре машины, которые пробили колёса себе. У меня на машине два колеса по левой полосе полностью пробиты. Если ехать с Ипподромской под мост перед выездом на Большевистскую, где светофор, яма в луже. Удар, и два колеса провалились. Даже ограждение не поставили, — сообщил в редакцию НГС читатель.
Подписчики паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» также массово сообщают о пробитых колёсах не только на Большевистской, но и на Октябрьском мосту, где в яму угодило сразу три автомобиля, и в центре города около дома № 26 по улице Ленина, где тоже стоят несколько машин с пробитыми колёсами.
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