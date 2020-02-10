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Дороги и транспорт

Ямы в лужах: автолюбители пробивают колеса на дорогах Новосибирска

Асфальт оттаял, вода скрыла все опасные места

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Несколько машин угодили в глубокие ямы и пробили колёса

Несколько машин угодили в глубокие ямы и пробили колёса

Вечером в воскресенье, 9 февраля, жители Новосибирска пожаловались на ямы, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.

— На Большевичке яма огромная. Я вижу уже четыре машины, которые пробили колёса себе. У меня на машине два колеса по левой полосе полностью пробиты. Если ехать с Ипподромской под мост перед выездом на Большевистскую, где светофор, яма в луже. Удар, и два колеса провалились. Даже ограждение не поставили, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Подписчики паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» также массово сообщают о пробитых колёсах не только на Большевистской, но и на Октябрьском мосту, где в яму угодило сразу три автомобиля, и в центре города около дома № 26 по улице Ленина, где тоже стоят несколько машин с пробитыми колёсами.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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ямы на дорогахпробитые колесаоттепель в феврале
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КОММЕНТАРИИ (52)

Гость
10 фев 2020 в 00:11

Это ваши колеса и ваши проблемы, взрослые люди должны сами решать свои вопросы, а не вопить.

Гость
10 фев 2020 в 00:09

Ну вот и ямы по Локоть появились

Фото пользователя
10 фев 2020 в 00:27

Большие лужи нужно объезжать. Это очевидно.