«Немножечко недовольна собой»: после первого выпуска сибирячка осталась в шоу «Последний герой»

В минувшую субботу, 8 февраля, на телеканале ТВ-3 вышел первый выпуск второго сезона реалити-шоу «Последний герой», в котором приняла участие жительница Новосибирска Наталья Филиппова.
На этот раз команды разделили на звёзд и телезрителей. В этой серии были представлены все участники шоу.
— Наталья Филиппова, 40 лет, Новосибирск. В прошлом успешный специалист в сфере рекламы. Но в 26 лет с карьерой пришлось попрощаться. У Натальи родилась дочь с тяжелейшей формой ДЦП, — рассказали в выпуске.
Сама Наталья призналась, что у неё неправильно приняли роды, поэтому дочка осталась инвалидом. А муж ушёл из семьи.
— Была сильнейшая асфиксия у ребёнка. Последствия была катастрофическими, ребёнок полностью парализован. У неё сохранный интеллект, она всё понимает, у неё умные глазки, но при этом она обездвижена, — рассказала сибирячка.
В первом испытании командам нужно было переправить плот к берегу, а затем выстрелить горящей стрелой в стог из сухих листьев. Команда телезрителей отстала ещё в самом начале соревнований, поэтому победили звёзды.
После этого команды доставили на остров, где они обустраивали быт. А затем отправили на второе испытание — полосу препятствий. На этот раз телезрители лидировали до самого конца, однако соперники опередили их, успешно собрав пазл в конце конкурса.
На совете племени Наталья призналась, что не смогла успокоиться.
— Я немножечко недовольна собой после сегодняшнего испытания. Я люблю разгадывать всякие ребусы и кроссворды. Я просто себя виню в том, что не смогла себя взять в руки, — объяснила она ведущей.
Против сибирячки не проголосовал ни один из участников. Проект покинула участница из Екатеринбурга.
Ранее Наталья Филиппова рассказала НГС, как стала участницей легендарного реалити-шоу.