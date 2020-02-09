«Немножечко недовольна собой»: после первого выпуска сибирячка осталась в шоу «Последний герой»

Сибирячка рассказала о своей жизни в Новосибирске Фото: скриншот Rutube.ru

В минувшую субботу, 8 февраля, на телеканале ТВ-3 вышел первый выпуск второго сезона реалити-шоу «Последний герой», в котором приняла участие жительница Новосибирска Наталья Филиппова. На этот раз команды разделили на звёзд и телезрителей. В этой серии были представлены все участники шоу. — Наталья Филиппова, 40 лет, Новосибирск. В прошлом успешный специалист в сфере рекламы. Но в 26 лет с карьерой пришлось попрощаться. У Натальи родилась дочь с тяжелейшей формой ДЦП, — рассказали в выпуске.

Телезрители пока не выиграли ни одного испытания Фото: скриншот Rutube.ru

Сама Наталья призналась, что у неё неправильно приняли роды, поэтому дочка осталась инвалидом. А муж ушёл из семьи. — Была сильнейшая асфиксия у ребёнка. Последствия была катастрофическими, ребёнок полностью парализован. У неё сохранный интеллект, она всё понимает, у неё умные глазки, но при этом она обездвижена, — рассказала сибирячка. В первом испытании командам нужно было переправить плот к берегу, а затем выстрелить горящей стрелой в стог из сухих листьев. Команда телезрителей отстала ещё в самом начале соревнований, поэтому победили звёзды.

На совете пламени Наталья призналась, что недовольна собой Фото: скриншот Rutube.ru

После этого команды доставили на остров, где они обустраивали быт. А затем отправили на второе испытание — полосу препятствий. На этот раз телезрители лидировали до самого конца, однако соперники опередили их, успешно собрав пазл в конце конкурса. На совете племени Наталья призналась, что не смогла успокоиться. — Я немножечко недовольна собой после сегодняшнего испытания. Я люблю разгадывать всякие ребусы и кроссворды. Я просто себя виню в том, что не смогла себя взять в руки, — объяснила она ведущей.