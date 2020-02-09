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Развлечения

«Немножечко недовольна собой»: после первого выпуска сибирячка осталась в шоу «Последний герой»

Она рассказала, зачем пришла на проект

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Сибирячка рассказала о своей жизни в Новосибирске

Сибирячка рассказала о своей жизни в Новосибирске

В минувшую субботу, 8 февраля, на телеканале ТВ-3 вышел первый выпуск второго сезона реалити-шоу «Последний герой», в котором приняла участие жительница Новосибирска Наталья Филиппова.

На этот раз команды разделили на звёзд и телезрителей. В этой серии были представлены все участники шоу. 

— Наталья Филиппова, 40 лет, Новосибирск. В прошлом успешный специалист в сфере рекламы. Но в 26 лет с карьерой пришлось попрощаться. У Натальи родилась дочь с тяжелейшей формой ДЦП, — рассказали в выпуске.

Телезрители пока не выиграли ни одного испытания

Телезрители пока не выиграли ни одного испытания

Сама Наталья призналась, что у неё неправильно приняли роды, поэтому дочка осталась инвалидом. А муж ушёл из семьи.

— Была сильнейшая асфиксия у ребёнка. Последствия была катастрофическими, ребёнок полностью парализован. У неё сохранный интеллект, она всё понимает, у неё умные глазки, но при этом она обездвижена, — рассказала сибирячка.

В первом испытании командам нужно было переправить плот к берегу, а затем выстрелить горящей стрелой в стог из сухих листьев. Команда телезрителей отстала ещё в самом начале соревнований, поэтому победили звёзды.

На совете пламени Наталья призналась, что недовольна собой

На совете пламени Наталья призналась, что недовольна собой

После этого команды доставили на остров, где они обустраивали быт. А затем отправили на второе испытание — полосу препятствий. На этот раз телезрители лидировали до самого конца, однако соперники опередили их, успешно собрав пазл в конце конкурса.

На совете племени Наталья призналась, что не смогла успокоиться.

— Я немножечко недовольна собой после сегодняшнего испытания. Я люблю разгадывать всякие ребусы и кроссворды. Я просто себя виню в том, что не смогла себя взять в руки, — объяснила она ведущей.

Против сибирячки не проголосовал ни один из участников. Проект покинула участница из Екатеринбурга.

Ранее Наталья Филиппова рассказала НГС, как стала участницей легендарного реалити-шоу.

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Последний геройреалити-шоу
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КОММЕНТАРИИ (21)

10 фев 2020 в 00:08

Похоже на сборище мужеподобных женщин и женоподобных мужчин.
А на протестные митинги - против режима, они там ходят?

+++
9 фев 2020 в 23:51

Спасибо за фото,снял напряжение.фуххх

+++
9 фев 2020 в 23:51

Где это последний герой показывали?