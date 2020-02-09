Город поплыл: Новосибирск утонул в лужах после февральской оттепели

Люди не смогли выйти из машины, чтобы заправиться

Вечером 9 февраля некоторые дороги Новосибирска затопило водой после двухдневной оттепели в городе. Читатель НГС прислал в редакцию видеозапись с заправки на Ватутина, на которой видно, что вместо дороги там одна сплошная лужа.

— Это у нас заправка «Станция подводная». Запомните это, пожалуйста, — комментирует ребёнок в ролике.

Как видно на видео, из-за очень глубокой лужи мужчина не смог заправиться.