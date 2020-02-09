Город поплыл: Новосибирск утонул в лужах после февральской оттепели

Вечером 9 февраля некоторые дороги Новосибирска затопило водой после двухдневной оттепели в городе. Читатель НГС прислал в редакцию видеозапись с заправки на Ватутина, на которой видно, что вместо дороги там одна сплошная лужа.
— Это у нас заправка «Станция подводная». Запомните это, пожалуйста, — комментирует ребёнок в ролике.
Как видно на видео, из-за очень глубокой лужи мужчина не смог заправиться.
Второй ролик читатель снял на Бердском шоссе. Судя по кадрам, на подъезде к Бугринскому мосту из-за воды дороги не видно, а некоторые машины не смогли проехать этот участок.
Сегодня новосибирцы массово жаловались на последствия тёплой погоды: протёкшие крыши, сломанные козырьки и сход снега. Дорогу перед подъездами многоэтажки на Тульской затопило из-за забитой ливнёвки. Синоптики предупредили горожан, что уже завтра в Новосибирск придёт резкое похолодание.
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