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Город поплыл: Новосибирск утонул в лужах после февральской оттепели

Дороги стали похожи на реки

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Люди не смогли выйти из машины, чтобы заправиться

Люди не смогли выйти из машины, чтобы заправиться

Вечером 9 февраля некоторые дороги Новосибирска затопило водой после двухдневной оттепели в городе. Читатель НГС прислал в редакцию видеозапись с заправки на Ватутина, на которой видно, что вместо дороги там одна сплошная лужа.

— Это у нас заправка «Станция подводная». Запомните это, пожалуйста, — комментирует ребёнок в ролике.

Как видно на видео, из-за очень глубокой лужи мужчина не смог заправиться.

Второй ролик читатель снял на Бердском шоссе. Судя по кадрам, на подъезде к Бугринскому мосту из-за воды дороги не видно, а некоторые машины не смогли проехать этот участок.

Сегодня новосибирцы массово жаловались на последствия тёплой погоды: протёкшие крыши, сломанные козырьки и сход снега. Дорогу перед подъездами многоэтажки на Тульской затопило из-за забитой ливнёвки. Синоптики предупредили горожан, что уже завтра в Новосибирск придёт резкое похолодание.

Если вы видели, как с крыш сходит снег на машины или людей, как падают козырьки и бегут крыши, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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оттепель в февралесход снега
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КОММЕНТАРИИ (27)

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9 фев 2020 в 23:21

Когда уже за вертикальную съёмку... Будут привлекать к уголовной ответственности...

9 фев 2020 в 23:17

Вот интересная ситуация, в доме своем мы можем навести порядок, это наша территория. У мэра территория наш город, и он не может в нем навести порядок, элементарно убрать снег с дорог, и тротуаров.

9 фев 2020 в 23:16

Да это мэр у нас снег не может убрать, вот и плывем, с обочин то надо тоже вывозить.