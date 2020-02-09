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На трассе под Новосибирском иномарка врезалась в фуру: водитель погиб, пассажиры в больнице

Среди пострадавших два ребёнка

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Водитель иномарки погиб на месте

Водитель иномарки погиб на месте

Днём в воскресенье, 9 февраля, на 71-м километре автодороги К19-Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.

— По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Chery, совершил столкновение с грузовиком DAF. В результате аварии от полученных травм водитель Chery скончался на месте. Ещё пострадали три пассажира, находящихся в машине: женщина 1975 года рождения и два ребёнка — 2007 и 2013 годов рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель фуры в аварии не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00.

Вчера утром на трассе под Новосибирском фура слетела с дороги после столкновения с седаном. Позже в МВД сообщили, что в аварии погибла женщина.

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ДТП на трассепогиб водитель
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КОММЕНТАРИИ (31)

Фото пользователя
9 фев 2020 в 22:42

опять левый руль..

Фото пользователя
9 фев 2020 в 22:38

Чем доступнее автоведра тем больше смертельных дтп... Все смертельные дтп по вине автоведроводителей...

Фото пользователя
9 фев 2020 в 22:31

Сегодня на всех дорогах ужасные условия!!! снег,туман,дождь и ветер! а на дорогах просто моря разливанные!
Пришлось вечером возвращаться из городка- просто ужас!Ещё и ямы оттаяли глубоченные!!! Все опытные водители снижают скорость и почти не пользуются обгоном. но есть " особо одаренные" - газуют перед глубокими лужами! летят,как очумелые!