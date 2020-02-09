На трассе под Новосибирском иномарка врезалась в фуру: водитель погиб, пассажиры в больнице

Днём в воскресенье, 9 февраля, на 71-м километре автодороги К19-Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.

— По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Chery, совершил столкновение с грузовиком DAF. В результате аварии от полученных травм водитель Chery скончался на месте. Ещё пострадали три пассажира, находящихся в машине: женщина 1975 года рождения и два ребёнка — 2007 и 2013 годов рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.