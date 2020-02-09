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Происшествия

В Кировском районе 17-летний водитель «Жигулей» сбил девушку-подростка на пешеходном переходе

У пострадавшей перелом бедра

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У водителя не было прав

У водителя не было прав

Днём в воскресенье, 9 февраля, в Кировском районе Новосибирска несовершеннолетний водитель сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 

— 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, не имея права управления транспортным средством, двигался по улице Зорге со стороны улицы Громова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и напротив дома № 1 улицы Зорге совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Девушку доставили в больницу с переломом бедра. Обстоятельства происшествия уточняются.

Вчера вечером в Калининском районе водитель сбил 8-летнего мальчика. Ребёнок получил перелом носа.

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сбил подросткаГИБДДдтп
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КОММЕНТАРИИ (42)

Толян
9 фев 2020 в 21:21

ну теперь он обязан на ней жениться.

Гость
9 фев 2020 в 21:10

Какой такой несовершеннолетний водитель? Человек который не имеет прав по малолетству, по определению не может быть водителем.

точняк
9 фев 2020 в 21:09

авто изъять, продать, деньги на лечение пострадавшей