В Кировском районе 17-летний водитель «Жигулей» сбил девушку-подростка на пешеходном переходе

Днём в воскресенье, 9 февраля, в Кировском районе Новосибирска несовершеннолетний водитель сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
— 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, не имея права управления транспортным средством, двигался по улице Зорге со стороны улицы Громова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и напротив дома № 1 улицы Зорге совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Девушку доставили в больницу с переломом бедра. Обстоятельства происшествия уточняются.
Вчера вечером в Калининском районе водитель сбил 8-летнего мальчика. Ребёнок получил перелом носа.