«Невозможно перейти без резиновых сапог»: около многоэтажки на Тульской образовалась огромная лужа

— Дом расположен в яме, из-за непрочищенной ливневой канализации напротив подъездов образовался бассейн, который невозможно перейти без резиновых сапог. А вдоль дома идти просто опасно, так как падает снег! Обращались во все инстанции города, никто не может помочь, все отсылают друг к другу, — написала она.

В воскресенье, 9 февраля, в Ленинском районе Новосибирска напротив дома 270/4 по улице Тульской из-за непрочищенной ливневой канализации прямо перед подъездами образовалась огромная лужа из растаявшего снега. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

По словам девушки, жильцы вместе с дворником пробили часть засора. Также приходили мастер из ЖЭУ и дворник, которые пробивали канаву. Однако это не спасло ситуацию, потому что воду нужно откачать.

— В УЗСПТС сообщили, что воду могут откачать только завтра в -10! Сами над этим смеются в трубку! — добавила читательница.

Корреспонденту НГС удалось дозвониться до управляющей компании, которая обслуживает дом. Там сообщили, что никакой заявки от жильцов не поступало.

Слишком тёплое начало февраля стало проблемой для многих новосибирцев. Второй день горожане массово жалуются на протёкшие крыши, сход снега и падающие козырьки.