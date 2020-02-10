Парни — огонь: лучшим новосибирским стрелкам раздали оружие и 600 тысяч рублей

Победителю в дисциплине «Карабин пистолетного калибра» Алексею Маланухе подарили карабин «Сайга-9 ЛОТ Яровит» и 50 тысяч рублей Фото: предоставлено Русланом Ивановым

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок 727» — между призёрами поделили карабины и 600 тысяч рублей.

Как рассказал директор всероссийских соревнований по практической стрельбе «Кубок 727» Руслан Иванов, они проходили с октября 2019 года по февраль 2020 года в спортивном клубе «727°С» и включали 3 этапа — 3 соревнования, каждое из которых имело статус всероссийского, и третий уровень по классификации МКПС (международной конфедерации практической стрельбы). Матчи собирали по 100 стрелков-спортсменов из 17 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Сахалина.

Каждый этап соревнований собирал около 100 стрелков-спортсменов из 17 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Участвовало много девушек Фото: предоставлено Русланом Ивановым

Итоги соревнований подвели в воскресенье, 9 февраля. В стандартном классе дисциплины «Пистолет» одержал победу омич Алексей Соловьёв — он получил 100 тысяч рублей. В серийном классе лучшим стал новосибирец Павел Сумин, которому также подарили 100 тысяч рублей. В дисциплине «Карабин пистолетного калибра» лучшим стрелком признали новосибирца Алексея Малануху. Ему подарили карабин «Сайга-9 ЛОТ Яровит» и денежный приз в размере 50 000 руб . Остальные деньги и карабины поделили спортсмены-стрелки, занявшие вторые и третьи места.



Между призёрами поделили 600 тысяч рублей и карабины Фото: предоставлено Русланом Ивановым

Многоэтапные всероссийские соревнования по практической стрельбе шли с октября и закончились 9 февраля Фото: предоставлено Русланом Ивановым

— Практическая стрельба — зрелищный вид спорта, который включает в себя 3 фактора: точность, мощность и скорость. То есть важно не просто стрелять точно в цель, а стрелять быстро, из мощного оружия и при этом точно. Практическая стрельба с каждым годом становится все популярнее, и уже немало россиян есть среди чемпионов мира. Среди участников «Кубка 727» есть многократные чемпионы страны и участники международных соревнований, — рассказал Руслан Иванов, который сам является бронзовым призером чемпионата России по практической стрельбе из карабина и представлял Россию на чемпионате мира по практической стрельбе в Италии в 2016 году.

Он пояснил, что третий уровень соревнований по классификации МКПС — это самый высокий уровень для соревнований внутри страны. Победителям присылают из конфедерации президентские медали — самые желанные медали для спортсменов практической стрельбы, который также называют «фиолетовыми».



Победителям соревнований третьего уровня по классификации международной конфедерации практической стрельбы присылают самые желанные фиолетовые медали Фото: предоставлено Русланом Ивановым