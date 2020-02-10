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Спорт

Парни — огонь: лучшим новосибирским стрелкам раздали оружие и 600 тысяч рублей

Во всероссийских соревнованиях участвовали спортсмены из 17 регионов

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Победителю в дисциплине «Карабин пистолетного калибра» Алексею Маланухе подарили карабин «Сайга-9 ЛОТ Яровит» и <nobr class="_">50 тысяч</nobr> рублей

Победителю в дисциплине «Карабин пистолетного калибра» Алексею Маланухе подарили карабин «Сайга-9 ЛОТ Яровит» и 50 тысяч рублей

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок 727» — между призёрами поделили карабины и 600 тысяч рублей.
 

Как рассказал директор всероссийских соревнований по практической стрельбе «Кубок 727» Руслан Иванов, они проходили с октября 2019 года по февраль 2020 года в спортивном клубе «727°С» и включали 3 этапа — 3 соревнования, каждое из которых имело статус всероссийского, и третий уровень по классификации МКПС (международной конфедерации практической стрельбы). Матчи собирали по 100 стрелков-спортсменов из 17 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Сахалина.

Каждый этап соревнований собирал около 100 стрелков-спортсменов из 17 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Участвовало много девушек

Каждый этап соревнований собирал около 100 стрелков-спортсменов из 17 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Участвовало много девушек

Итоги соревнований подвели в воскресенье, 9 февраля. В стандартном классе дисциплины «Пистолет» одержал победу омич Алексей Соловьёв — он получил 100 тысяч рублей. В серийном классе лучшим стал новосибирец Павел Сумин, которому также подарили 100 тысяч рублей. В дисциплине «Карабин пистолетного калибра» лучшим стрелком признали новосибирца Алексея Малануху.  Ему подарили карабин «Сайга-9 ЛОТ Яровит» и денежный приз в размере 50 000 руб. Остальные деньги и карабины поделили спортсмены-стрелки, занявшие вторые и третьи места.

Между призёрами поделили <nobr class="_">600 тысяч</nobr> рублей и карабины

Между призёрами поделили 600 тысяч рублей и карабины

Многоэтапные всероссийские соревнования по практической стрельбе шли с октября и закончились 9 февраля

Многоэтапные всероссийские соревнования по практической стрельбе шли с октября и закончились 9 февраля

— Практическая стрельба — зрелищный вид спорта, который включает в себя 3 фактора: точность, мощность и скорость. То есть важно не просто стрелять точно в цель, а стрелять быстро, из мощного оружия и при этом точно. Практическая стрельба с каждым годом становится все популярнее, и уже немало россиян есть среди чемпионов мира. Среди участников «Кубка 727» есть многократные чемпионы страны и участники международных соревнований, — рассказал Руслан Иванов, который сам является бронзовым призером чемпионата России по практической стрельбе из карабина и представлял Россию на чемпионате мира по практической стрельбе в Италии в 2016 году.

Он пояснил, что третий уровень соревнований по классификации МКПС — это самый высокий уровень для соревнований внутри страны. Победителям присылают из конфедерации президентские медали — самые желанные медали для спортсменов практической стрельбы, который также называют «фиолетовыми».

Победителям соревнований третьего уровня по классификации&nbsp;международной конфедерации практической стрельбы присылают самые желанные фиолетовые медали

Победителям соревнований третьего уровня по классификации международной конфедерации практической стрельбы присылают самые желанные фиолетовые медали

В августе 2019 года 18-летняя сибирячка взяла бронзу на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии. Ольга Щемелинина стреляла из пневматического оружия на расстоянии 10 метров.

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практическая стрельбаКубок 727Всероссийские соревнованиялучшие стрелки
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КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
10 фев 2020 в 00:33

Какой симпатичный и скромно улыбающийся мужчина на фото. Мне такие скромняги нравятся.
Я тоже метко стреляю, муж научил.....он прекрасно владеет всеми видами огнестрельного и холодного оружия.

Из погреба
10 фев 2020 в 01:03

Я с воздушки всегда в 10 попадаю. Занимался в юности и ножевым боем, и боями без правил. У нас в школе каждый день была тренировка в кустах, где учителя не ходят. Лохов не брали туда, делали ставки на бойцов из разных классов. Иногда даже скорая потом приезжала.