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Зима

После плюсовой погоды в Новосибирск идёт резкое похолодание

Температура опустится до –16 градусов

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Уже завтра, в понедельник, 10 февраля, дороги Новосибирска обледенеют

Уже завтра, в понедельник, 10 февраля, дороги Новосибирска обледенеют

Новосибирск ожидает резкое похолодание — лужи на дорогах превратятся в лёд.

По данным сервиса НГС.Погода, завтра днём ожидается понижение температуры до –16 градусов, а вечером до –19 градусов. Скорость ветра ночью и утром ожидается на уровне 5–6 метров в секунду, днём — 2–3 метра в секунду.

Портал Gismeteo также ожидает понижение температуры в течение понедельника. В городе будет облачно и продолжит идти снег. К 13:00 Gismeteo ожидает –10 градусов, а к 22:00 уже –16.

Растаявший за выходные снег на дорогах превратится в лёд. Как правильно падать, можно почитать здесь.

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КОММЕНТАРИИ (20)

9 фев 2020 в 18:34

Завтра будет очередной момент истины для мэрии и мэра!
А что с асфальтом будет до лета я вообще молчу, если его сейчас вода будет рвать а весной так по несколько раз (вода а потом заморозки)...

Роман
9 фев 2020 в 18:32

Смертоубийство на дорогах будет...😞

Фото пользователя
9 фев 2020 в 18:50

ПОМНИТЕ! Если соблюдать предельную осторожность как при передвижении на авто, так и пешим ходом - останетесь целы.
А властям за переменчивой сибирской погодой не угнаться....никаких сил и средств не хватит. Поэтому перестаём ныть, плакать и начинаем накручивать шипы на ботинки.