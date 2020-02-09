После плюсовой погоды в Новосибирск идёт резкое похолодание

Новосибирск ожидает резкое похолодание — лужи на дорогах превратятся в лёд.

По данным сервиса НГС.Погода, завтра днём ожидается понижение температуры до –16 градусов, а вечером до –19 градусов. Скорость ветра ночью и утром ожидается на уровне 5–6 метров в секунду, днём — 2–3 метра в секунду.

Портал Gismeteo также ожидает понижение температуры в течение понедельника. В городе будет облачно и продолжит идти снег. К 13:00 Gismeteo ожидает –10 градусов, а к 22:00 уже –16.



Растаявший за выходные снег на дорогах превратится в лёд. Как правильно падать, можно почитать здесь.