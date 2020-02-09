Февраль вжарил: новосибирцы налепили снеговиков в парках и утонули в грязевых потоках

В Новосибирск неожиданно пришла весна в феврале. Все выходные стояла плюсовая погода — снег начал таять и превращать городские дороги в гигантские грязевые потоки. Больше всего мокрому снегу обрадовались дети — парки запестрели снеговиками. Фотокорреспондент НГС прогулялся по городу и запечатлел, как новосибирцы провели самые тёплые выходные февраля.
Сегодня горожане массово жалуются на текущие крыши, сход снега и падающие козырьки. Но уже завтра в городе обещают резкое похолодание — по данным сервиса НГС.Погода. днём температура опустится до –16 градусов. Берегите себя на обледенелых дорогах.