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Февраль вжарил: новосибирцы налепили снеговиков в парках и утонули в грязевых потоках

Как новосибирцы проводят самые тёплые выходные февраля

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В Новосибирск неожиданно пришла весна в феврале. Все выходные стояла плюсовая погода — снег начал таять и превращать городские дороги в гигантские грязевые потоки. Больше всего мокрому снегу обрадовались дети — парки запестрели снеговиками. Фотокорреспондент НГС прогулялся по городу и запечатлел, как новосибирцы провели самые тёплые выходные февраля.

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оттепельоттепель в февралегрязные дорогилужи
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КОММЕНТАРИИ (73)

Греча
9 фев 2020 в 18:12

Некоторые прохожие улыбаются... Под веществами что ли? Вы гляньте какая серость! Что может радовать?
Дома сидеть под пледом с чаем и печеньками - самое то, они по лужам и грязи куда-то шарятся.

Фото пользователя
9 фев 2020 в 18:12

Я сегодня весь день лепил снежных мужиков с двумя морковками)) 🥕🥕

группа товарищей
9 фев 2020 в 18:14

Завтра. Будет. АдЪ.