Протёкший Новосибирск: горожане массово жалуются на текущие крыши, сход снега и падающие козырьки

С плохо почищенных крыш стал сходить снег Фото: Александр Ощепков

Потекли крыши на Бориса Богаткова и Колхидской Новосибирцы массово жалуются на сход снега на припаркованные автомобили, потекшие из-за таяния снега крыши и падающие козырьки. Как рассказал житель дома по улице Бориса Богаткова, 230 Евгений Утин, сегодня у них в доме потекла крыша — течёт чердак, подъезд, а в соседней квартире у людей плесень на потолке. По его словам, крыша регулярно течет уже 4 года, но управляющая компания МКС ничего не предпринимает. — Февраль, у нас течет крыша. У соседей с 12-го этажа заплесневел потолок, потому что это происходит уже 4 года. Стены в грибке. Мы же платим деньги за капремонт, а никто ничего не делает. То, что вы видите на видео, — соседи на крыше пытаются коробками всё заставить, чтобы вода впитывалась в бумагу и не потекла на 12-й этаж.

Видео: Евгений Утин

Вечером 8 февраля из-за плюсовой погоды потекла ещё одна крыша — на улице Колхидской.

— Когда позвонили в обслуживающую нас организацию, сказали, что уже поздно и никто к нам не поедет, так как это опасно для их жизни ходить по крыше ночью. В итоге сосед поднялся на крышу сам и устранил проблему. Там просто забилась водосточная труба в промежутке между крышей и потолком 10-го этажа. Мужчина продолбил лёд в трубе, очистил снег и залил трубку кипятком. Вода, которая натекла почти до колена, постепенно стала уходить. Когда вовремя будут чистить крыши, дороги? Это же просто ужас, у нас всё стоит колом. И кто нам теперь будет оплачивать ремонт? Обои отошли, потолок треснул, — цитирует жительницу улицы Колхидская паблик «Инцидент Новосибирск». Упали козырьки на Фабричной и в Тогучине

Под тяжестью снега в Новосибирске стали падать козырьки над подъездами. Как сообщила в редакцию НГС читательница, ночью рухнул козырек над подъездом в доме на Фабричной, 6. — Представители УК пришли, посмотрели и благополучно отбыли, — пожаловалась читательница.

Еще об одном упавшем козырьке сообщили жители области. В паблике «Инцидент Новосибирск» опубликовали фото упавшего козырька в городе Тогучин, по адресу переулок Дзержинского, 50. Во время происшествия никто не пострадал.

Рухнувший козырёк в Тогучине Фото: «Инцидент Новосибирск»

Сошел снег на Воинской, Костычева и Тюленина Еще одна читательница НГС рассказала, что сошёл снег с крыши на улице Воинская, 7. — Хорошо, хоть утром в воскресенье. А могли бы быть и жертвы. Завалило всю дорогу и машины наполовину. Но вроде быстро пригнали маленький снегоуборочник чистить дорогу. А вот будут ли счищать остальной снег, вот это вопрос, — написала женщина.



Видео: читательница НГС

В паблике «Инцидент Новосибирск» появилась информация о ещё двух сходах снега. Серьёзные повреждения получил автомобиль Toyota из-за снега, сошедшего с крыши дома на Тюленина, 20/1. Также не повезло автомобилю Toyota Premio, припарковавшемуся возле дома на Костычева, 74/1. Это уже второй случай на улице Костычева за этот февраль. 5 февраля сошедший с крыши дома на улице Костычева, 5А повредил две машины. А вчера, 8 февраля, снег с крыши общежития свалился на женщину с коляской в Октябрьском районе, ребёнка доставили в больницу.