Массовая авария на Пашинском шоссе: в больницу обратились ещё 8 пассажиров маршрутки

После массовой аварии на Пашинском шоссе в больницу обратилось ещё 8 человек — все они пассажиры маршрутки.



Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, утром 8 февраля на Пашинском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля — Honda CR-V, Nissan Almera и маршрутное такси Ford Transit. Пассажирка «Хонды» погибла на месте, позже в больнице скончался водитель этой машины. Ещё одну пассажирку «Хонды и двух женщин из маршрутки увезли в скорую.