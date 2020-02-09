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Массовая авария на Пашинском шоссе: в больницу обратились ещё 8 пассажиров маршрутки

В жутком ДТП погибли двое новосибирцев

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В массовой аварии на Пашинском шоссе пострадали все пассажиры маршрутки

В массовой аварии на Пашинском шоссе пострадали все пассажиры маршрутки

После массовой аварии на Пашинском шоссе в больницу обратилось ещё 8 человек — все они пассажиры маршрутки. 

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, утром 8 февраля на Пашинском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля — Honda CR-V, Nissan Almera и маршрутное такси Ford Transit. Пассажирка «Хонды» погибла на месте, позже в больнице скончался водитель этой машины. Ещё одну пассажирку «Хонды и двух женщин из маршрутки увезли в скорую. 

Сегодня в ГУ МВД по НСО уточнили, что позже к врачам обратились ещё 8 пассажиров маршрутки. Таким образом, общее число пострадавших в массовом столкновении пассажиров маршрутки выросло до 10 человек. «Форд Транзит» с 10 людьми следовал по маршруту № 73 (ДК Кирова — поселок Пашино).

Как рассказывала НГС пассажирка 73-й маршрутки, их была полная машина, оставалось только одно свободное место сзади:

— Дикий удар, и нас унесло в сугроб, люди летели кто куда. Я сидела в салоне, со мной была женщина, — мы отделались легким испугом, ушибами. Нас увезла машина. Мужчина подошёл и сказал: «Кто может двигаться, давайте я вас увезу». Меня увезла машина в пашинскую больницу. У меня ушибы левой ноги и в области носа, переносица опухшая. 4 человека при мне увезли с сотрясением головного мозга, женщину увезли с переломом ключицы, ещё одну увезли с шишкой на голове. Увозили уже с пашинской больницы. Нас всех увозили в пашинскую больницу, кто без явных переломов. Там всё фиксировалось, нам делали рентген, и кто с переломами, сотрясениями, увозили в горбольницу, в 25-ю медсанчасть. Напротив меня сидела женщина с костылем, и я вот в этот костыль, в её ноги упала. В проходе падали люди, конечно, жутко, — рассказала пассажирка Марина Аникина.

В автомобиле «Ниссан Альмера» никто не пострадал. На месте работали бригады врачей скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС, два пожарных расчёта. Все подробности происшествия мы собирали в онлайн-трансляции.

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ДТПДТП с погибшимипострадали пассажиры
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