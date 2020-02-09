Первые бегут: губернатор, легендарная баба Зоя и 15 000 новосибирцев пробежали «Лыжню России»

В субботу, 8 февраля, в Новосибирске прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». На старт вышли 15 тысяч лыжников — в их числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и знаменитая жительница Академгородка баба Зоя.
— Сегодня на «Лыжне России – 2020» пробежал свой сотый километр с начала года, — написал на своей странице в Фейсбуке губернатор Новосибирской области. — Этот праздник снова собрал любителей лыжного спорта и активного отдыха на базе имени Алика Тульского в Академгородке. Радует, что мероприятие становится все популярнее у жителей региона. Сегодня лыжники вышли на старт в 29 муниципальных районах области и трех городах — Новосибирске, Бердске и Искитиме. Впервые дистанцию 500 метров преодолели и самые маленькие новосибирцы. Всего в соревнованиях приняли участие около 15 тысяч человек! Это здорово! Желаю всем отличного настроения и хорошей погоды!
Также губернатор выложил в «Фейсбуке» фотографию со знаменитой бабушкой Зоей. Они познакомились на церемонии вручения Премии НГС. Там жительница Академгородка попросила, чтобы отремонтировали дорогу до её дачи, — это сделали за 2 дня.
Как сообщили в пресс-службе правительства, программу соревнований составили массовые гонки на 5 км и 10 км, VIP-забег на 2020 метров. В нём приняли участие члены Правительства Новосибирской области, представители мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Были организованы старты для самых юных спортсменов: дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала на своей странице в «Фейсбуке», что в этом году в первый раз сделали трассу в 500 метров для малышей.
Еще одно нововведение этого года — электронные чипы, которые позволяли с максимальной точностью фиксировать время на финише и ускорить подсчет результатов. Чипы получили первые 400 участников, прошедшие электронную регистрацию на дистанцию 10 километров.
«Лыжня России» — это самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года. В различных регионах России оно собирает тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни. В прошлом году в общей сложности на «Лыжню России» вышло более 1,5 миллиона человек.
Как добавили в пресс-службе правительства, в Новосибирской области функционируют 56 лыжных баз. Две новые появились в Убинском и Чановском районах в 2019 году: силами муниципалитетов обустроены современные здания лыжных баз в селе Убинское и рабочем посёлке Чаны. В Чанах официальное торжественное открытие новой лыжной базы состоялось накануне спортивных соревнований — 7 февраля. А уже 8 февраля на новую лыжную вышли участники «Лыжни России – 2020» из Чановского района. Областные власти пообещали, что в ближайшие три года новые базы появятся в Новосибирском, Тогучинском, Коченевском, Чулымском районах и в Линево.
Представители городской и областной власти периодически сами участвуют в разных соревнованиях. Так, экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко участвовал в Сибирском фестивале бега — тогда он рассказал, что прежде только катался на велосипеде и играл в баскетбол. Любил играть в баскетбол и другой бывший губернатор области — у Виктора Толоконского была своя команда «Золотые орлы», в которой состоял даже бывший министр обороны РФ Сергей Иванов.