Первые бегут: губернатор, легендарная баба Зоя и 15 000 новосибирцев пробежали «Лыжню России»

«Я со знаменитой бабушкой Зоей на "Лыжне России!"» — написал на своей страничке в «Фейсбуке» губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Фото: страница Андрея Травникова / facebook.com

В субботу, 8 февраля, в Новосибирске прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». На старт вышли 15 тысяч лыжников — в их числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и знаменитая жительница Академгородка баба Зоя. — Сегодня на «Лыжне России – 2020» пробежал свой сотый километр с начала года, — написал на своей странице в Фейсбуке губернатор Новосибирской области. — Этот праздник снова собрал любителей лыжного спорта и активного отдыха на базе имени Алика Тульского в Академгородке. Радует, что мероприятие становится все популярнее у жителей региона. Сегодня лыжники вышли на старт в 29 муниципальных районах области и трех городах — Новосибирске, Бердске и Искитиме. Впервые дистанцию 500 метров преодолели и самые маленькие новосибирцы. Всего в соревнованиях приняли участие около 15 тысяч человек! Это здорово! Желаю всем отличного настроения и хорошей погоды!

Также губернатор выложил в «Фейсбуке» фотографию со знаменитой бабушкой Зоей. Они познакомились на церемонии вручения Премии НГС. Там жительница Академгородка попросила, чтобы отремонтировали дорогу до её дачи, — это сделали за 2 дня.

Губернатор принял участие в забеге на 2020 метров Фото: страница Андрея Травникова / facebook.com

Как сообщили в пресс-службе правительства, программу соревнований составили массовые гонки на 5 км и 10 км, VIP-забег на 2020 метров. В нём приняли участие члены Правительства Новосибирской области, представители мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Были организованы старты для самых юных спортсменов: дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров.



В этом году во всероссийской массовой лыжной гонке приняли участие 15 000 новосибирцев Фото: страница Андрея Травникова / facebook.com

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала на своей странице в «Фейсбуке», что в этом году в первый раз сделали трассу в 500 метров для малышей.

В этом году в Новосибирске впервые сделали 500-метровую трассу для детей Фото: страница Анны Терешковой / facebook.com

Еще одно нововведение этого года — электронные чипы, которые позволяли с максимальной точностью фиксировать время на финише и ускорить подсчет результатов. Чипы получили первые 400 участников, прошедшие электронную регистрацию на дистанцию 10 километров.

Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров Фото: страница Андрея Травникова / facebook.com