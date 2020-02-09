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Первые бегут: губернатор, легендарная баба Зоя и 15 000 новосибирцев пробежали «Лыжню России»

Впервые в массовом всероссийском забеге на лыжах участвовали дети — на отдельной трассе

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«Я со знаменитой бабушкой Зоей на "Лыжне России!"» — написал на своей страничке в «Фейсбуке» губернатор Новосибирской области Андрей Травников<br>

«Я со знаменитой бабушкой Зоей на "Лыжне России!"» — написал на своей страничке в «Фейсбуке» губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В субботу, 8 февраля, в Новосибирске прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». На старт вышли 15 тысяч лыжников — в их числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и знаменитая жительница Академгородка баба Зоя.

— Сегодня на «Лыжне России – 2020» пробежал свой сотый километр с начала года, — написал на своей странице в Фейсбуке губернатор Новосибирской области. — Этот праздник снова собрал любителей лыжного спорта и активного отдыха на базе имени Алика Тульского в Академгородке. Радует, что мероприятие становится все популярнее у жителей региона. Сегодня лыжники вышли на старт в 29 муниципальных районах области и трех городах — Новосибирске, Бердске и Искитиме. Впервые дистанцию 500 метров преодолели и самые маленькие новосибирцы. Всего в соревнованиях приняли участие около 15 тысяч человек! Это здорово! Желаю всем отличного настроения и хорошей погоды! 

Также губернатор выложил в «Фейсбуке» фотографию со знаменитой бабушкой Зоей. Они познакомились на церемонии вручения Премии НГС. Там жительница Академгородка попросила, чтобы отремонтировали дорогу до её дачи, — это сделали за 2 дня.

Губернатор принял участие в забеге на 2020 метров

Губернатор принял участие в забеге на 2020 метров

Как сообщили в пресс-службе правительства, программу соревнований составили массовые гонки на 5 км и 10 км, VIP-забег на 2020 метров. В нём приняли участие члены Правительства Новосибирской области, представители мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Были организованы старты для самых юных спортсменов: дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров.

В этом году во всероссийской массовой лыжной гонке приняли участие <nobr class="_">15 000</nobr> новосибирцев

В этом году во всероссийской массовой лыжной гонке приняли участие 15 000 новосибирцев

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала на своей странице в «Фейсбуке», что в этом году в первый раз сделали трассу в 500 метров для малышей.

В этом году в Новосибирске впервые сделали 500-метровую трассу для детей&nbsp;

В этом году в Новосибирске впервые сделали 500-метровую трассу для детей 

Еще одно нововведение этого года — электронные чипы, которые позволяли с максимальной точностью фиксировать время на финише и ускорить подсчет результатов. Чипы получили первые 400 участников, прошедшие электронную регистрацию на дистанцию 10 километров.

Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров

Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров

«Лыжня России» — это самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года. В различных регионах России оно собирает тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни. В прошлом году в общей сложности на «Лыжню России» вышло более 1,5 миллиона человек.

Как добавили в пресс-службе правительства, в Новосибирской области функционируют 56 лыжных баз. Две новые появились в Убинском и Чановском районах в 2019 году: силами муниципалитетов обустроены современные здания лыжных баз в селе Убинское и рабочем посёлке Чаны. В Чанах официальное торжественное открытие новой лыжной базы состоялось накануне спортивных соревнований — 7 февраля. А уже 8 февраля на новую лыжную вышли участники «Лыжни России – 2020» из Чановского района. Областные власти пообещали, что в ближайшие три года новые базы появятся в Новосибирском, Тогучинском, Коченевском, Чулымском районах и в Линево.

Представители городской и областной власти периодически сами участвуют в разных соревнованиях. Так, экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко участвовал в Сибирском фестивале бега — тогда он рассказал, что прежде только катался на велосипеде и играл в баскетбол. Любил играть в баскетбол и другой бывший губернатор области — у Виктора Толоконского была своя команда «Золотые орлы», в которой состоял даже бывший министр обороны РФ Сергей Иванов.

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"Лыжня России"«Лыжня России — 2020»Баба Зоялыжи
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КОММЕНТАРИИ (228)

Оленька
9 фев 2020 в 12:38

Традиция очень такая сибирская на самом деле, и для детворы весело! В мое детство помню еще лыжи такие были на валенки крепились, неудобные капец

Ира
9 фев 2020 в 13:22

Радуюсь за них, прям как за себя. Так держать 👍 молодцы ребята

Фото пользователя
9 фев 2020 в 12:36

Горные лыжи круто, но на беговых меня учил кататься дед и это было супер!! В лесу между ельцовкой и Щ, эх время было