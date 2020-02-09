Автобус из Толмачёво оказался на отбойнике Димитровского моста

На Димитровском мосту автобус оказался на разделителе.
Как сообщил читатель НГС, он проезжал мимо места аварии в 10:07. В это время на мосту начала скапливаться пробка.
В ДТП попал автобус маршрута
Как рассказали в ГУ МВД по НСО, сегодня в 8:50 в полицию в поступила информация о том, что автобус совершил наезд на разделительный камень на Димитровском мосту. Никто не пострадал, на месте работает экипаж ДПС, уточняются причина и обстоятельства произошедшего.
Новосибирская Госавтоинспекция предупреждала водителей об ухудшении погоды — из-за снегопада выросло количество ДТП. Вчера в Новосибирске случились две смертельные аварии — на трассе под Новосибирском и на Пашинском шоссе.
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