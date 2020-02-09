Автобус из Толмачёво оказался на отбойнике Димитровского моста

Автобус ехал из Толмачево на вокзал и оказался на разделителе

На Димитровском мосту автобус оказался на разделителе.

Как сообщил читатель НГС, он проезжал мимо места аварии в 10:07. В это время на мосту начала скапливаться пробка.

В ДТП попал автобус маршрута № 111э, который связывает аэропорт Толмачёво и автовокзал.

Как рассказали в ГУ МВД по НСО, сегодня в 8:50 в полицию в поступила информация о том, что автобус совершил наезд на разделительный камень на Димитровском мосту. Никто не пострадал, на месте работает экипаж ДПС, уточняются причина и обстоятельства произошедшего.