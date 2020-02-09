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Автобус из Толмачёво оказался на отбойнике Димитровского моста

На мосту образовалась пробка

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Автобус ехал из Толмачево на вокзал и оказался на разделителе

Автобус ехал из Толмачево на вокзал и оказался на разделителе

На Димитровском мосту автобус оказался на разделителе. 

Как сообщил читатель НГС, он проезжал мимо места аварии в 10:07. В это время на мосту начала скапливаться пробка.

В ДТП попал автобус маршрута № 111э, который связывает аэропорт Толмачёво и автовокзал. 

Как рассказали в ГУ МВД по НСО, сегодня в 8:50 в полицию в поступила информация о том, что автобус совершил наезд на разделительный камень на Димитровском мосту. Никто не пострадал, на месте работает экипаж ДПС, уточняются причина и обстоятельства произошедшего.

Авария произошла около 9 утра — на месте работает экипаж ДПС

Авария произошла около 9 утра — на месте работает экипаж ДПС

Новосибирская Госавтоинспекция предупреждала водителей об ухудшении погоды — из-за снегопада выросло количество ДТП. Вчера в Новосибирске случились две смертельные аварии — на трассе под Новосибирском и на Пашинском шоссе.

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (37)

9 фев 2020 в 11:39

Кто и как это сделал?(голосом Людвига Аристарховича)
Неужто Локоть виноват или сам президент, а?🙄

Гость
9 фев 2020 в 11:01

Утро.Выходной день.Автобус на разделителе. Как?
Только одно пришло на ум, водитель Джамшут думал что автобус как и ишак может перепрыгнуть препятствие.

Фото пользователя
9 фев 2020 в 11:14

Водитель,наверное, заснул....мужчины мало отдыхают.