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Город

«Снежная глыба пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы»: в Новосибирске начался внезапный сход снега с крыш

Мы собрали несколько примеров «падающих» сугробов

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В эту субботу, 8 февраля, в Новосибирске был самый тёплый день зимы в этом году. Температура поднялась выше нуля, снег на улицах начал резко таять, город весь день страдал от слякоти и пробок. Из-за плюсовой температуры снег на крышах начал резко таять, что привело к внезапным падающим сугробам.

Сегодня вечером НГС писал о том, как в Октябрьском районе на женщину с коляской свалился снег с крыши. Ребёнка доставили в больницу, мать не пострадала.

В социальной сети «Вконтакте» в паблике «АСТ-54» появилось несколько постов про внезапный сход снега с крыш. Так, один из сугробов повредил Hyundai i20. У автомобиля погнулась стойка и разбилось лобовое стекло.

А с дома № 30 на улице 25 лет Октября упал снег и завалил вход в аптеку. Люди оказались заблокированы в помещении и не могли выйти. Как посетителям удалось выбраться, читатель паблика не уточнил.

Вечером в редакцию написала читательница НГС. Она рассказала, как огромный сугроб снега сошёл с крыши в нескольких сантиметрах от неё.

— Сегодня гуляли с подругой в центре. На углу Ленина, 3 прям перед нашим носом упала огромная глыба. Если честно, что даже не разобрала, был ли там снег или снег со льдом. К счастью, меня не задело. В шутку решила, что сегодня мой второй день рождения, ведь снежная глыба пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы, — рассказала девушка.

2 февраля в Академгородке из-за навалившегося снега обвалилась кровля раздевалки кафе, пристроенной к основному зданию. В этот момент в помещении находились сотни людей. НГС вёл онлайн-трансляцию с места происшествия.

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сход снега с крыши
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КОММЕНТАРИИ (31)

Гость
9 фев 2020 в 00:38

Начался снегопад.
Вот реально, да за такое нужно мэра снимать реально.И как бы его не защищала совсем вредная, что он не обязан за всеми попу подтирать. Сейчас реально такое время, что снег начинает сходить и с крыш и с крыш балконов и с козырьков подъездов.
Можно потратить несколько дней, вернее один день и заслушать всех начальников УК, которые предоставят писменный отчёт, на каких домах убран снег, на каких уберут завтра, а каким сход не угрожает ещё три дня.
Потом потратить несколько дней и провести проверку.Пусть выборочную, но согласно подписанного УК документа.
И если найдётся хоть одна крыша в их хозяйстве, которая по документам очищена, то привлекать таких руководителей, как террористов.А почему и нет? Это же как мина замедленного действия, заложенная против жителей.
Блин, хотел написать незензурно, но хоть у некоторых маты и проходят ценцуру, не стал рисковать.
Реально уже надоело это бездействие.Режим ЧС, по теме мэрия должна жить в мэрии и ежечасно, ежеминутно проверять город.А иначе, что это за режим????

Гость
9 фев 2020 в 00:39

Не нужнл ездить в ведрах под крышами. Сами виноваты.

9 фев 2020 в 00:35

Нет строгого наказания за неубранный снег с крыш, поэтому никто не боится.
И так сойдет.