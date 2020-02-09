«Снежная глыба пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы»: в Новосибирске начался внезапный сход снега с крыш

Сегодня вечером НГС писал о том, как в Октябрьском районе на женщину с коляской свалился снег с крыши . Ребёнка доставили в больницу, мать не пострадала.

В эту субботу, 8 февраля, в Новосибирске был самый тёплый день зимы в этом году. Температура поднялась выше нуля, снег на улицах начал резко таять, город весь день страдал от слякоти и пробок. Из-за плюсовой температуры снег на крышах начал резко таять, что привело к внезапным падающим сугробам.

В социальной сети «Вконтакте» в паблике «АСТ-54» появилось несколько постов про внезапный сход снега с крыш. Так, один из сугробов повредил Hyundai i20. У автомобиля погнулась стойка и разбилось лобовое стекло.

А с дома № 30 на улице 25 лет Октября упал снег и завалил вход в аптеку. Люди оказались заблокированы в помещении и не могли выйти. Как посетителям удалось выбраться, читатель паблика не уточнил.



Вечером в редакцию написала читательница НГС. Она рассказала, как огромный сугроб снега сошёл с крыши в нескольких сантиметрах от неё.

— Сегодня гуляли с подругой в центре. На углу Ленина, 3 прям перед нашим носом упала огромная глыба. Если честно, что даже не разобрала, был ли там снег или снег со льдом. К счастью, меня не задело. В шутку решила, что сегодня мой второй день рождения, ведь снежная глыба пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы, — рассказала девушка.



2 февраля в Академгородке из-за навалившегося снега обвалилась кровля раздевалки кафе, пристроенной к основному зданию. В этот момент в помещении находились сотни людей. НГС вёл онлайн-трансляцию с места происшествия.