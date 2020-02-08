Дольщики одного из самых проблемных долгостроев вышли на пикет. Вот их требования

Дом не могут сдать еще с середины двухтысячных. Все это время некоторые дольщики платят ипотеку за не существующее пока жилье

В субботу, 8 февраля, на Красном проспекте обманутые дольщики вышли на пикет. Они требуют, чтобы местная власть ходатайствовала перед Московским фондом и проблема долгостроя Закаменский-11 наконец-то была решена.



— Пикет был посвящён тому, чтобы нас взяли в Фонд застройки защиты прав обманутых дольщиков и наше Министерство строительства ходатайствовало об этом перед Московским фондом. Нашему долгострою уже 13 лет, стройка идёт с 2007 года. Мы сложились деньгами уже второй раз — по 7 тысяч с квадрата. На протяжении пяти лет пытаемся достраивать сами. Столько же разговариваем с властями. В 2020 году у нас появилась надежда: если местная власть будет ходатайствовать перед Московским фондом, то можно будет уже что-то решить. Нас могут достроить, насколько мне известно, миллиард выделили для Новосибирской области. И сейчас власть составляет список для Московского фонда. У нас был застройщик «Неоград-инвест», он проворовался, кого-то посадили, часть уже вышла на свободу, а мы как были без квартир, так и остаёмся, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Лобес, организатор пикета.