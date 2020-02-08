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Недвижимость

Дольщики одного из самых проблемных долгостроев вышли на пикет. Вот их требования

В пикете приняло участие около 60 человек

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Дом не могут сдать еще с середины двухтысячных. Все это время некоторые дольщики платят ипотеку за не существующее пока жилье

Дом не могут сдать еще с середины двухтысячных. Все это время некоторые дольщики платят ипотеку за не существующее пока жилье

В субботу, 8 февраля, на Красном проспекте обманутые дольщики вышли на пикет. Они требуют, чтобы местная власть ходатайствовала перед Московским фондом и проблема долгостроя Закаменский-11 наконец-то была решена. 

— Пикет был посвящён тому, чтобы нас взяли в Фонд застройки защиты прав обманутых дольщиков и наше Министерство строительства ходатайствовало об этом перед Московским фондом. Нашему долгострою уже 13 лет, стройка идёт с 2007 года. Мы сложились деньгами уже второй раз — по 7 тысяч с квадрата. На протяжении пяти лет пытаемся достраивать сами. Столько же разговариваем с властями. В 2020 году у нас появилась надежда: если местная власть будет ходатайствовать перед Московским фондом, то можно будет уже что-то решить. Нас могут достроить, насколько мне известно, миллиард выделили для Новосибирской области. И сейчас власть составляет список для Московского фонда. У нас был застройщик «Неоград-инвест», он проворовался, кого-то посадили, часть уже вышла на свободу, а мы как были без квартир, так и остаёмся, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Лобес, организатор пикета.

Доли в доме люди покупали 8–10 лет назад

Доли в доме люди покупали 8–10 лет назад

По словам организатора пикета Юлии Лобес, чиновники вынудили дольщиков сброситься деньгами, чтобы точно началась стройка. Но пока так и нет никакой помощи, только туманные обещания&nbsp;

По словам организатора пикета Юлии Лобес, чиновники вынудили дольщиков сброситься деньгами, чтобы точно началась стройка. Но пока так и нет никакой помощи, только туманные обещания 

Два года назад НГС писал, что на строительной площадке долгостроя на ул. Закаменский микрорайон, 16 мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил конкурс, который поможет выбрать застройщика.

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долгостройЖК "Закаменский"
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КОММЕНТАРИИ (81)

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8 фев 2020 в 22:54

Покупка квартиры в не построенном доме - лотерея.
Надо покупать вторичку, там нет проблемы.
Но люди любят экономить, надеясь, что пикеты и жалобы помогут. Но нет.

Мещанин
8 фев 2020 в 22:58

Надо не кукарекать, а потерпеть! Уже скоро все построят

8 фев 2020 в 23:20

Создавайте ЖСК и достраивайте сами, никто вам не должен.