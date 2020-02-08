В Октябрьском районе перевернулся грузовик. Образовалась огромная пробка в сторону Академгородка

В субботу вечером, 8 февраля, на Большевистской улице перевернулся грузовик. По предварительным данным, фура перегородила несколько полос. В сторону Академгородка образовалась огромная пробка.
— На Бердском шоссе в сторону Академа огромная пробка. Говорят, что перевернулся грузовик, две полосы перекрыли, все пытаются объехать это место сейчас. Некоторые объезжают по обочине, — рассказала корреспондент НГС Александра Трофименко.
Люди пишут, что движение парализовано, стоят уже больше часа.
— Мы выехали на маршрутке от Речного вокзала примерно 40 минут назад, даже не доехали до храма Михаила Архангела. Водитель уже и покурить успел выйти, и фильм даже включил, — написала в редакцию читательница НГС.
Вот так сейчас выглядит дорога от Речного вокзала на карте 2ГИС.
Обстоятельства ДТП уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
В вечерний час пик в четверг 6 февраля новосибирские автомобилисты застряли в сложной пробке, которая собралась на пути к Речному вокзалу. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал сложности на Большевистской от остановки «Карьер Борок» до метро.