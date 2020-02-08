В Октябрьском районе перевернулся грузовик. Образовалась огромная пробка в сторону Академгородка

В субботу вечером, 8 февраля, на Большевистской улице перевернулся грузовик. По предварительным данным, фура перегородила несколько полос. В сторону Академгородка образовалась огромная пробка.



— На Бердском шоссе в сторону Академа огромная пробка. Говорят, что перевернулся грузовик, две полосы перекрыли, все пытаются объехать это место сейчас. Некоторые объезжают по обочине, — рассказала корреспондент НГС Александра Трофименко.



Люди пишут, что движение парализовано, стоят уже больше часа.

— Мы выехали на маршрутке от Речного вокзала примерно 40 минут назад, даже не доехали до храма Михаила Архангела. Водитель уже и покурить успел выйти, и фильм даже включил, — написала в редакцию читательница НГС.