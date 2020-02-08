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Происшествия

В Октябрьском районе перевернулся грузовик. Образовалась огромная пробка в сторону Академгородка

Водители пытаются объехать пробку всеми возможными способами

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Люди пишут, что движение парализовано

Люди пишут, что движение парализовано

В субботу вечером, 8 февраля, на Большевистской улице перевернулся грузовик. По предварительным данным, фура перегородила несколько полос. В сторону Академгородка образовалась огромная пробка.

— На Бердском шоссе в сторону Академа огромная пробка. Говорят, что перевернулся грузовик, две полосы перекрыли, все пытаются объехать это место сейчас. Некоторые объезжают по обочине, — рассказала корреспондент НГС Александра Трофименко. 

Люди пишут, что движение парализовано, стоят уже больше часа. 

— Мы выехали на маршрутке от Речного вокзала примерно 40 минут назад, даже не доехали до храма Михаила Архангела. Водитель уже и покурить успел выйти, и фильм даже включил, — написала в редакцию читательница НГС. 

Вот так сейчас выглядит дорога от Речного вокзала на карте 2ГИС.

Водители оставляют много комментариев

Водители оставляют много комментариев

 Обстоятельства ДТП уточняются. Информация о пострадавших не поступала. 

В вечерний час пик в четверг 6 февраля новосибирские автомобилисты застряли в сложной пробке, которая собралась на пути к Речному вокзалу. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал сложности на Большевистской от остановки «Карьер Борок» до метро. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

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8 фев 2020 в 20:39

Сегодня водители прямо таки в ударе- бьются сами, пассажиров, роняют под откос грузовики. Может Луна прошла под нехорошим знаком зодиака?

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8 фев 2020 в 20:39

Я вот, если честно, даже и не представляю, как можно опрокинуть даже дерьмовую поделку в виде грузовичка. Локоть, поделись секретом? Ты же виноват, всяко!

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8 фев 2020 в 20:32

Ано-малия! Капееец! Даж добавить неча. Маргаза сёдни - в угаре и в ударе!😎