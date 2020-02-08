Снег с крыши общежития свалился на женщину с коляской в Октябрьском районе, ребёнка доставили в больницу

Сегодня, 8 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска на женщину с коляской свалился снег с крыши.
Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец инцидента. Снег свалился с крыши общежития № 6 Новосибирского государственного аграрного университета на улице Никитина, 145Б. По словам очевидца, мать ребенка не пострадала.
В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили это сообщение и рассказали, что ребенка с мамой уже отпустили домой.
Если вы стали свидетелем этого инцидента или знаете пострадавших, свяжитесь с редакцией НГС по телефону 8 982 781-74-07 через WhatsApp, Telegram или Viber.
Неделю назад главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега. В это же время в Академгородке в ночном клубе во время вечеринки под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами погибла девушка, ещё двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.