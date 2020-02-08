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Снег с крыши общежития свалился на женщину с коляской в Октябрьском районе, ребёнка доставили в больницу

Мать не пострадала

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Снег свалился с крыши общежития №&nbsp;6 Новосибирского государственного аграрного университета

Снег свалился с крыши общежития № 6 Новосибирского государственного аграрного университета

Сегодня, 8 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска на женщину с коляской свалился снег с крыши. 

Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец инцидента. Снег свалился с крыши общежития № 6 Новосибирского государственного аграрного университета на улице Никитина, 145Б. По словам очевидца, мать ребенка не пострадала. 

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили это сообщение и рассказали, что ребенка с мамой уже отпустили домой. 

Если вы стали свидетелем этого инцидента или знаете пострадавших, свяжитесь с редакцией НГС по телефону 8 982 781-74-07 через WhatsApp, Telegram или Viber.

Неделю назад главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега. В это же время в Академгородке в ночном клубе во время вечеринки под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами погибла девушка, ещё двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

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снегуборка снега
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КОММЕНТАРИИ (107)

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8 фев 2020 в 19:50

Неужели нельзя следить и мониторить состояние крыш в части снега ..Минус и УК, и городским чиновникам.В кабинетах все пригрелись, никто не выезжает «на линию«.Посадить бы одного из вас за травму этого ребёнка,тогда может жизнь другая бы началась у Вас .

Гость
8 фев 2020 в 19:44

Локоть уйди в отставку!

Гость
8 фев 2020 в 19:43

Всё нормально. У нас ЧС. Мэр в курсе. Это не последняя глыба.