Снег с крыши общежития свалился на женщину с коляской в Октябрьском районе, ребёнка доставили в больницу

Сегодня, 8 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска на женщину с коляской свалился снег с крыши.

Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец инцидента. Снег свалился с крыши общежития № 6 Новосибирского государственного аграрного университета на улице Никитина, 145Б. По словам очевидца, мать ребенка не пострадала.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили это сообщение и рассказали, что ребенка с мамой уже отпустили домой.

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