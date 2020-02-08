Возможно, заминирована: маршрутку № 44 около метро «Октябрьская» осматривает МЧС

Сейчас спасатели не пускают к маршрутке людей

Сотрудники МЧС осматривают маршрутное такси № 44 около метро «Октябрьская». Спасателям сообщили о возможном минировании.

Об этом сообщила корреспондент НГС Алена Истомина. Сейчас спасатели не пускают к маршрутке людей:

— Скорей всего нет никакой бомбы, а может и есть. Мы ничего не знаем, ждём пока, — рассказали спасатели.



Первой о минировании сообщила пассажирка маршрутки — в салоне она заметила подозрительную сумку.

— Это я предотвратила, ехала, смотрю — сумка, и там что-то пикает, как часы. Я сказала водителю, он остановился, — рассказала корреспонденту НГС одна из пассажирок.

