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Происшествия

Возможно, заминирована: маршрутку № 44 около метро «Октябрьская» осматривает МЧС

Одна из пассажирок заметила подозрительную сумку, в которой «что-то пикало»

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Сейчас спасатели не пускают к маршрутке людей

Сейчас спасатели не пускают к маршрутке людей

Сотрудники МЧС осматривают маршрутное такси № 44 около метро «Октябрьская». Спасателям сообщили о возможном минировании. 

Об этом сообщила корреспондент НГС Алена Истомина. Сейчас спасатели не пускают к маршрутке людей:

— Скорей всего нет никакой бомбы, а может и есть. Мы ничего не знаем, ждём пока, — рассказали спасатели. 

Первой о минировании сообщила пассажирка маршрутки — в салоне она заметила подозрительную сумку. 

— Это я предотвратила, ехала, смотрю — сумка, и там что-то пикает, как часы. Я сказала водителю, он остановился, — рассказала корреспонденту НГС одна из пассажирок. 

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию и направили в пресс-службу МВД. Там дать оперативный комментарий не смогли. 

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мчсминирование
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КОММЕНТАРИИ (24)

8 фев 2020 в 16:38

"Предотвратила". Это хорошо, конечно, что бдительная, но слово бы другое следовало подобрать (наверное, это был ответ на вопрос "кто предотвратил?", но всё равно).

Фото пользователя
8 фев 2020 в 16:57

Выехал на место происшествия... Вьюн и Бруня уже на месте готовят онлайн трансляцию...

хлопкотехник
8 фев 2020 в 16:53

Почему не перекрыли все трассы и не прекратили авиасообщение?