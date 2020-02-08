Игроки и болельщики ХК «Сибирь» вступили в регистр доноров костного мозга. Как это было — показываем в 8 кадрах

Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5000 россиян Фото: Александр Ощепков

Сегодня, 8 февраля, игроки и болельщики ХК «Сибирь» сдали кровь из вены и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Мероприятия организовали хоккейный клуб «Сибирь», благотворительный фонд «Русфонд» и медицинская компания «Инвитро». На ЛДС «Сибирь» организовали выездную лабораторию, в которой с 12 часов болельщики и игроки могли сдать кровь и вступить в регистр.

ТКМ применяют при онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и в иммунной системе Фото: Александр Ощепков

— Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается около 5000 россиян. Как правило, пересадка требуется больным со злокачественными заболеваниями крови, прежде всего, лейкозом. Пересадка костного мозга — единственный шанс для них выжить. Часто среди родственников не находится подходящего донора и тогда врачи обращаются в специальные регистры потенциальных доноров, в которых ищут нужные совпадения по генотипу. За рубежом эти регистры очень развиты и вероятность найти потенциального донора гораздо выше, — рассказали организаторы акции.

Если у больного нет родственного донора, то поиск совместимого донора (человека с тем же генотипом) ведется в регистрах доноров костного мозга Фото: Александр Ощепков

По словам организаторов, в российских регистрах доноров в сумме состоит чуть больше 100 000 человек, что крайне мало. Например, в немецкий регистр входит 8 миллионов человек, в американский — 10 миллионов. Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьёзных заболеваний.

В регистр доноров вступил даже знаменитый Злой снеговик — символ команды Фото: Александр Ощепков

Как сообщил пресс-секретарь ХК «Сибирь» в регистр вступили 11 игроков хоккейного клуба: Егор Миловзоров, Глеб Зырянов, Константин Алексеев, Никита Михайлов, Никита Коротков, Илья Морозов, Евгений Чесалин, Александр Логинов, Дмитрий Саюстов, Алексей Яковлев и Андрей Ермаков.

В российских регистрах доноров в сумме состоит чуть больше 100 000 — этого мало Фото: Александр Ощепков

— До акции клуба я не знал о регистре доноров костного мозга, но когда узнал подробности, то понял, что это очень хорошее дело. Сейчас я стараюсь рассказать всем своим близким, знакомым, что необходимо вступать в регистр. Для нас это 5 минут времени, но это возможность спасти жизнь какому-то человеку. Я с удовольствием отреагирую, если меня пригласят стать донором. Понятно, что нужно будет выбрать время, чтобы это было межсезонье, но если будет острая необходимость, то, думаю, клуб сможет дать день-два отдыха. Я готов, — поделился впечатлениями защитник ХК «Сибирь» Константин Алексеев.



Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьёзных заболеваний Фото: Александр Ощепков

Специалисты лаборатории брали 4–9 мл крови из вены для определения HLA-фенотипа человека — набора генов, отвечающих за тканевую совместимость Фото: Александр Ощепков