Игроки и болельщики ХК «Сибирь» вступили в регистр доноров костного мозга. Как это было — показываем в 8 кадрах

Сегодня, 8 февраля, игроки и болельщики ХК «Сибирь» сдали кровь из вены и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Мероприятия организовали хоккейный клуб «Сибирь», благотворительный фонд «Русфонд» и медицинская компания «Инвитро». На ЛДС «Сибирь» организовали выездную лабораторию, в которой с 12 часов болельщики и игроки могли сдать кровь и вступить в регистр.
— Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается около 5000 россиян. Как правило, пересадка требуется больным со злокачественными заболеваниями крови, прежде всего, лейкозом. Пересадка костного мозга — единственный шанс для них выжить. Часто среди родственников не находится подходящего донора и тогда врачи обращаются в специальные регистры потенциальных доноров, в которых ищут нужные совпадения по генотипу. За рубежом эти регистры очень развиты и вероятность найти потенциального донора гораздо выше, — рассказали организаторы акции.
По словам организаторов, в российских регистрах доноров в сумме состоит чуть больше
Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьёзных заболеваний.
Как сообщил пресс-секретарь ХК «Сибирь» в регистр вступили 11 игроков хоккейного клуба: Егор Миловзоров, Глеб Зырянов, Константин Алексеев, Никита Михайлов, Никита Коротков, Илья Морозов, Евгений Чесалин, Александр Логинов, Дмитрий Саюстов, Алексей Яковлев и Андрей Ермаков.
— До акции клуба я не знал о регистре доноров костного мозга, но когда узнал подробности, то понял, что это очень хорошее дело. Сейчас я стараюсь рассказать всем своим близким, знакомым, что необходимо вступать в регистр. Для нас это 5 минут времени, но это возможность спасти жизнь какому-то человеку. Я с удовольствием отреагирую, если меня пригласят стать донором. Понятно, что нужно будет выбрать время, чтобы это было межсезонье, но если будет острая необходимость, то, думаю, клуб сможет дать день-два отдыха. Я готов, — поделился впечатлениями защитник ХК «Сибирь» Константин Алексеев.
Первых потенциальных доноров из Новосибирска внесли в Национальный регистр только в 2015 году. Уже через год 32-летний новосибирец Андрей Тихов рассказал, как стал первым в регионе донором стволовых клеток для ребенка, больного раком крови.
Два года назад в регистр вступила известная сибирячка — «Миссис России Мира — 2017» Анна Шпикельман.
Осенью 2018 года «Русфонд» вместе с компанией «Инвитро» начали бессрочную акцию по поиску доноров — сейчас каждый желающий, у которого нет противопоказаний, может бесплатно сдать кровь на типирование и войти в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.