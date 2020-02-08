В массовой аварии на Пашинском шоссе погибли двое: водитель «Хонды» скончался в больнице.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что в аварии погибла только 50-летняя женщина — пассажирка «Хонды», которая ехала на заднем сиденье.