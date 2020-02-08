В массовой аварии на Пашинском шоссе погибли двое: водитель «Хонды» скончался в больнице.
Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее сообщалось о том, что в аварии погибла только 50-летняя женщина — пассажирка «Хонды», которая ехала на заднем сиденье.
— Водитель 1958 г.р. автомобиля «Хонда ЦР-В» и ещё одна пассажирка были госпитализированы в медицинское учреждение. Через некоторое время водитель иномарки скончался. В «Форд Транзите» маршрута
В автомобиле «Ниссан Альмера» никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причину и все обстоятельства произошедшего.
Авария случилась сегодня около 11 часов. Мы собираем все подробности происшествия в онлайн-трансляции.