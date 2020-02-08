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Происшествия

В массовой аварии на Пашинском шоссе погибли двое: водитель «Хонды» скончался в больнице

Ранее сообщалось, что в аварии погибла пассажирка «Хонды»

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Две пассажирки маршрутки госпитализированы

Две пассажирки маршрутки госпитализированы

В массовой аварии на Пашинском шоссе погибли двое: водитель «Хонды» скончался в больнице.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. 

Ранее сообщалось о том, что в аварии погибла только 50-летняя женщина — пассажирка «Хонды», которая ехала на заднем сиденье.

— Водитель 1958 г.р. автомобиля «Хонда ЦР-В» и ещё одна пассажирка были госпитализированы в медицинское учреждение. Через некоторое время водитель иномарки скончался. В «Форд Транзите» маршрута № 73 «ДК Кирова — поселок Пашино» находилось 10 человек. Пострадали две женщины — 1940 и 1973 года рождения. Они также госпитализированы в больницу, — рассказали в МВД. 

В автомобиле «Ниссан Альмера» никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причину и все обстоятельства произошедшего.

Авария случилась сегодня около 11 часов. Мы собираем все подробности происшествия в онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Фото пользователя
8 фев 2020 в 16:08

Очередной пример «безопасности» прулеутиля((((

Собственно
8 фев 2020 в 15:37

Отличный пример и еще одно доказательство что необходимо пристегиваться и спереди и сзади и всегда

Гостья
8 фев 2020 в 15:46

Ремни не пристегивали, подушки безопасности в хонде похоже сработали ещё лет 30 назад.На фото видно, что их нет.
Вот так пофигизм и неумение ездить, а об этом говорит авария которая произошла на встречке, унесли две жизни.