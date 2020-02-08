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Дороги и транспорт

Снег, гололед и заносы: новосибирских водителей предупредили о плохой видимости на дорогах

ГИБДД просит водителей быть внимательнее во время снегопада и гололеда

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Особенно сложная дорожная ситуация на&nbsp;загородных трассах региона

Особенно сложная дорожная ситуация на загородных трассах региона

Новосибирская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды — из-за снегопада выросло количество ДТП.

— Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. Ожидается колебание температуры с плюсовой на минусовую. Из-за высокой вероятности образования гололеда и снежных заносов всем водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, — рассказали в областной ГИБДД. 

В Госавтоинспекции подчеркнули, что особенно сложная дорожная ситуация на загородных трассах региона. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. 

— Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге. Снегопад и метель уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности, — сообщили в ГИБДД. 

Там же добавили, что в темное время суток стоит пользоваться световозвращающими элементами для одежды. 

Сегодня днем в Новосибирске случились две смертельные аварии — на трассе под Новосибирском и на Пашинском шоссе

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КОММЕНТАРИИ (13)

Худой
8 фев 2020 в 15:07

Все свои многочисленные функции наши власти
решили свести к одной - предупредительству. )

Фото пользователя
8 фев 2020 в 14:54

Новосибирским водителям внимательности на дорогах не хватает - стоит только взглянуть на сводку ДТП....человеческий фактор в 95% случаях.
НО у них виноваты : непогода, кучи снега и непременно гражданин мэр.....

Фото пользователя
8 фев 2020 в 15:34

А я зырила на ютуп видоблогершу Svasti-J, она красиво красит свой фэйс и волосяки. Она неформалка. Радужнай тяночка. А сёдни я видила, как она под дефчонку-панка красилася и одежду "сделай сам-панк" готовила. Оч. кльово было!😎