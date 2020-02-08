Снег, гололед и заносы: новосибирских водителей предупредили о плохой видимости на дорогах

— Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. Ожидается колебание температуры с плюсовой на минусовую. Из-за высокой вероятности образования гололеда и снежных заносов всем водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, — рассказали в областной ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что особенно сложная дорожная ситуация на загородных трассах региона. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

— Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге. Снегопад и метель уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности, — сообщили в ГИБДД.

Там же добавили, что в темное время суток стоит пользоваться световозвращающими элементами для одежды.

Сегодня днем в Новосибирске случились две смертельные аварии — на трассе под Новосибирском и на Пашинском шоссе.