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Происшествия

Во время чистки снега мужчина упал с крыши пятиэтажки на Тимирязева

Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице

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Полиция выясняет обстоятельства происшествия&nbsp;

Полиция выясняет обстоятельства происшествия 

Сегодня, 8 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска с крыши дома на Тимирязева, 83 упал мужчина. 

Звонок об этом поступил в службу 112 в 13:31. Как рассказали очевидцы дежурному службы, мужчина упал с крыши с 5-этажного дома, когда чистил её от снега. 

На место приехала скорая, мужчину доставили в больницу. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте: 

— В полицию поступало из медицинского учреждения сообщение о том, что с крыши упал мужчина. Он находится в медицинском учреждении. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту выясняют все обстоятельства, — рассказали в службе.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, видели или знаете мужчину, который сорвался с крыши, свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Telegram, Viber: наш номер 8 923 157–00–00.

В декабре при падении с крыши Новосибирского государственного технического университета погиб рабочий. Подробнее о трагедии можно почитать тут

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КОММЕНТАРИИ (57)

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8 фев 2020 в 18:20

регулярно наблюдаю как без страховки чистят снег с крыш на Римского-корсакова, ощущение что перед тем как залезть на крышу нажали кнопку сохраниться.

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8 фев 2020 в 19:36

Жаль трудолюбивого мужчину. Главное живой.

8 фев 2020 в 18:06

Техника безопасности, да ну её!