Во время чистки снега мужчина упал с крыши пятиэтажки на Тимирязева

Сегодня, 8 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска с крыши дома на Тимирязева, 83 упал мужчина.
Звонок об этом поступил в службу 112 в 13:31. Как рассказали очевидцы дежурному службы, мужчина упал с крыши с 5-этажного дома, когда чистил её от снега.
На место приехала скорая, мужчину доставили в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте:
— В полицию поступало из медицинского учреждения сообщение о том, что с крыши упал мужчина. Он находится в медицинском учреждении. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту выясняют все обстоятельства, — рассказали в службе.
Если вы стали свидетелем этого инцидента, видели или знаете мужчину, который сорвался с крыши, свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Telegram, Viber: наш номер 8 923 157–00–00.
В декабре при падении с крыши Новосибирского государственного технического университета погиб рабочий. Подробнее о трагедии можно почитать тут.