Во время чистки снега мужчина упал с крыши пятиэтажки на Тимирязева

Сегодня, 8 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска с крыши дома на Тимирязева, 83 упал мужчина.

Звонок об этом поступил в службу 112 в 13:31. Как рассказали очевидцы дежурному службы, мужчина упал с крыши с 5-этажного дома, когда чистил её от снега.

На место приехала скорая, мужчину доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте:

— В полицию поступало из медицинского учреждения сообщение о том, что с крыши упал мужчина. Он находится в медицинском учреждении. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту выясняют все обстоятельства, — рассказали в службе.