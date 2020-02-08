«Хонда» вылетела на встречку и врезалась в маршрутку: подробности ДТП на Пашинском шоссе, где погибли двое

Действительно, вчера, примерно в 11 утра на этой же дороге кроссовер Subaru Forester залетел под встречный КАМАЗ. Водителя иномарки доставили в больницу.
Водитель «Хонды» скончался в больнице
В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель «Хонды» скончался в больнице.
Как рассказала очевидица аварии Светлана, водителя «Хонды» выкинуло из машины:
— «Хонда» ехала за нами, в сторону города, вылетела на встречную полосу, столкнулась с маршруткой. За рулём был мужчина лет 50-55, не пристегнут. Его выкинуло из машины, как оказался он под ней непонятно. Его вытаскивали с помощью домкрата, с многочисленными переломами конечностей. Женщина на заднем сиденье скончалась до приезда скорой, ещё одна женщина на переднем сиденье осталась жива, пострадали 5 пассажиров маршрутки, — рассказала Светлана.
В ликвидации последствий аварии приняли участие спасатели МАСС.
— Как удалось выяснить, автомобиль марки Honda CR-V выбросило на встречную полосу, где он совершил столкновение с маршруткой Ford Tranzit
В «Хонде» находились три человека.
— Водителя извлекли из автомобиля и увезли до приезда спасателей. Спасатели МАСС извлекли из автомобиля травмированную женщину 1959 г.р. и передали её бригаде врачей скорой помощи. К сожалению, погибла ещё одна женщина 1937 г.р., пассажирка «Хонды», — говорится в сообщении спасателей.
На месте работали бригады врачей скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС, два пожарных расчёта.
Одна женщина погибла, четыре пострадавших
По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, столкнулись Honda CR-V, Nissan Almera и Ford Transit. Пассажирка Honda погибла, водитель и ещё одна пассажирка в больнице — их увезли на скорой. В маршрутном такси пострадали две женщины.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства и причины аварии.
Звонок об аварии поступил на пульт дежурного 112 в 11:22.
— Северный объезд, в сторону Пашино. 3 машины «Форд Транзит», маршрутное такси, «Хонда» и «Ниссан», есть пострадавший, — рассказали очевидцы аварии дежурному.