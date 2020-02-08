«Хонда» вылетела на встречку и врезалась в маршрутку: подробности ДТП на Пашинском шоссе, где погибли двое

Утром 8 февраля на Пашинском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля — две иномарки и маршрутное такси. По предварительной информации, в аварии погибла женщина.

Мы начинаем собирать все подробности аварии в режиме онлайн.

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