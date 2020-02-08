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«Хонда» вылетела на встречку и врезалась в маршрутку: подробности ДТП на Пашинском шоссе, где погибли двое

Следим за массовой аварией в режиме онлайн

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Авария произошла около 11 часов

Авария произошла около 11 часов

Утром 8 февраля на Пашинском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля — две иномарки и маршрутное такси. По предварительной информации, в аварии погибла женщина. 

Мы начинаем собирать все подробности аварии в режиме онлайн. 

Если вам известны подробности ДТП, вы знаете его участников/пострадавших или у вас есть видео аварии, напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru.

Маша Вьюн

Действительно, вчера, примерно в 11 утра на этой же дороге кроссовер Subaru Forester залетел под встречный КАМАЗ. Водителя иномарки доставили в больницу.

Маша Вьюн

— Каждый день аварии, сколько людей ещё должно уйти, чтоб ее отремонтировали? Там ужасная колея. Мы проезжали там в 16:10, недавно, — пишет нам читательница Нина

Маша Вьюн

Водитель «Хонды» скончался в больнице

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель «Хонды» скончался в больнице

Маша Вьюн
Маша Вьюн
Маша Вьюн

Как рассказала очевидица аварии Светлана, водителя «Хонды» выкинуло из машины:

— «Хонда» ехала за нами, в сторону города, вылетела на встречную полосу, столкнулась с маршруткой. За рулём был мужчина лет 50-55, не пристегнут. Его выкинуло из машины, как оказался он под ней непонятно. Его вытаскивали с помощью домкрата, с многочисленными переломами конечностей. Женщина на заднем сиденье скончалась до приезда скорой, ещё одна женщина на переднем сиденье осталась жива, пострадали 5 пассажиров маршрутки, — рассказала Светлана. 

Маша Вьюн

Служба МАСС напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями

Маша Вьюн

В ликвидации последствий аварии приняли участие спасатели МАСС. 

— Как удалось выяснить, автомобиль марки Honda CR-V выбросило на встречную полосу, где он совершил столкновение с маршруткой Ford Tranzit № 73 и седаном Nissan Almera. В результате сильного удара маршрутку выбросило на обочину в сугроб, получили травмы два пассажира, женщины 1973 г.р. и 1940 г.р, — говорится в сообщении спасателей. 

В «Хонде» находились три человека. 

— Водителя извлекли из автомобиля и увезли до приезда спасателей. Спасатели МАСС извлекли из автомобиля травмированную женщину 1959 г.р. и передали её бригаде врачей скорой помощи. К сожалению, погибла ещё одна женщина 1937 г.р., пассажирка «Хонды», — говорится в сообщении спасателей. 

На месте работали бригады врачей скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС, два пожарных расчёта.

Маша Вьюн

Сейчас движение на участке дороги затруднено

Маша Вьюн

Публикуем видео с места ДТП

Маша Вьюн
Пассажирка «Хонды» погибла

Пассажирка «Хонды» погибла

Двое пассажирок маршрутки пострадали

Двое пассажирок маршрутки пострадали

В аварии участвовало маршрутное такси <nobr class="_">№73</nobr>

В аварии участвовало маршрутное такси №73

Маша Вьюн

Одна женщина погибла, четыре пострадавших

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, столкнулись Honda CR-V, Nissan Almera и Ford Transit. Пассажирка Honda погибла, водитель и ещё одна пассажирка в больнице — их увезли на скорой. В маршрутном такси пострадали две женщины. 

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства и причины аварии. 

Маша Вьюн

Звонок об аварии поступил на пульт дежурного 112 в 11:22. 

— Северный объезд, в сторону Пашино. 3 машины «Форд Транзит», маршрутное такси, «Хонда» и «Ниссан», есть пострадавший, — рассказали очевидцы аварии дежурному. 

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КОММЕНТАРИИ (75)

лена путина
8 фев 2020 в 13:27

давно пора отказываться от маршруток. водитель берет деньги, считает, ведет машину полную людей (многие стоят). ужость. и вообще, пора ужесточать требования к перевозчикам. автобусы новые, водители не бывшие мигранты. по городу одни старые автобусы, троллейбусы катаются. или опять надо кому то помочь? так помогите новосибирску.

Подробность
8 фев 2020 в 14:09

Там не чистят дорогу-просто две колей, отбойников нет, разделителя нет-
Четко по программе-Безопасные дороги, Так ведь, Травников?

Qwerty
8 фев 2020 в 13:13

Нужны подробности! Опять ржавый пруль виновен или нет?