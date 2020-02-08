8 февраля суббота
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.47
eur 69.63
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.47
eur 69.63

Все новости

Все новости
Происшествия

В полиции рассказали о ДТП на трассе под Новосибирском: погибла водитель «Тойоты»

По предварительной информации, «Тойота» выехала на встречную полосу для обгона

3 663
28 Обсудить

Поделиться

В ДТП погибла женщина

В ДТП погибла женщина

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили предварительную информацию об утреннем ДТП под Новосибирском. 

— Автомобиль «Тойота» под управление женщины, личность которой не установлена, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком Scania. Женщина погибла и пострадал пассажир «Тойоты», сотрудники полиции выясняют обстоятельства и личности пострадавших, — рассказали в полиции.

ДТП произошло утром в эту субботу на 1448-м километре трассы Р-254. От удара фура слетела с дороги.

Вы знаете личность погибшей женщины? В момент аварии проезжали мимо и видеорегистратор на вашем авто запечатлел момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

мвдр-254ДТП с погибшим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (28)

Фото пользователя
8 фев 2020 в 12:20

Интересно - сколько еще пацанов и девок надо положить на дороге, чтоб у нас наконец то поняли, что трасса должна быть ДВУХполосной и с бетонным разделителем??? Всего 2-3 года не меняйте тратуарную плитку в Нерезиновой и можно все дороги в РФ такими сделать

8 фев 2020 в 12:08

Странно ... личность устанавливается
Водитель ехал вообще без документов?

Гость
8 фев 2020 в 12:15

Соболезнования родным и близким