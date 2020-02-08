В полиции рассказали о ДТП на трассе под Новосибирском: погибла водитель «Тойоты»

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили предварительную информацию об утреннем ДТП под Новосибирском.



— Автомобиль «Тойота» под управление женщины, личность которой не установлена, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком Scania. Женщина погибла и пострадал пассажир «Тойоты», сотрудники полиции выясняют обстоятельства и личности пострадавших, — рассказали в полиции.

ДТП произошло утром в эту субботу на 1448-м километре трассы Р-254. От удара фура слетела с дороги.