Фура слетела с дороги после столкновения с седаном на трассе под Новосибирском

Утром 8 февраля на Толмачёвском шоссе в Новосибирске фура столкнулась с седаном. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Звонок об этом поступил на пульт дежурного 112 в 9:50.
— Пришло сообщение о ДТП на Толмачёвском шоссе. Сошлись фура Scania и легковушка Toyota. Есть пострадавшие и зажатые, все службы поехали туда, — рассказали очевидцы дежурному службы.
По информации паблика «АСТ-54», водитель седана пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел под грузовик.
Обновлено. В полиции сообщили, что в ДТП погибла женщина. Её личность пока не установлена.
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Обновлено: в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии и уточнили, что она произошла на 1448-м километре трассы Р-254.
В января на трассе под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Два седана столкнулись на 86-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Одна из пассажирок погибла, ещё 5 человек с травмами были доставлены в больницу.