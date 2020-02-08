Фура слетела с дороги после столкновения с седаном на трассе под Новосибирском

Обломки машин разбросаны на десятки метров вокруг

Утром 8 февраля на Толмачёвском шоссе в Новосибирске фура столкнулась с седаном. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Звонок об этом поступил на пульт дежурного 112 в 9:50.

— Пришло сообщение о ДТП на Толмачёвском шоссе. Сошлись фура Scania и легковушка Toyota. Есть пострадавшие и зажатые, все службы поехали туда, — рассказали очевидцы дежурному службы.

По информации паблика «АСТ-54», водитель седана пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел под грузовик.

Обновлено. В полиции сообщили, что в ДТП погибла женщина. Её личность пока не установлена.