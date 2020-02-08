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Происшествия

Фура слетела с дороги после столкновения с седаном на трассе под Новосибирском

По информации очевидцев, есть пострадавшие

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Обломки машин разбросаны на десятки метров вокруг&nbsp;

Обломки машин разбросаны на десятки метров вокруг 

Утром 8 февраля на Толмачёвском шоссе в Новосибирске фура столкнулась с седаном. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Звонок об этом поступил на пульт дежурного 112 в 9:50. 

— Пришло сообщение о ДТП на Толмачёвском шоссе. Сошлись фура Scania и легковушка Toyota. Есть пострадавшие и зажатые, все службы поехали туда, — рассказали очевидцы дежурному службы. 

По информации паблика «АСТ-54», водитель седана пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел под грузовик. 

Обновлено. В полиции сообщили, что в ДТП погибла женщина. Её личность пока не установлена.

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Обновлено: в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии и уточнили, что она произошла на 1448-м километре трассы  Р-254. 

В января на трассе под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Два седана столкнулись на 86-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Одна из пассажирок погибла, ещё 5 человек с травмами были доставлены в больницу.

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ДТПтрасса
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КОММЕНТАРИИ (18)

ИЛ 87
8 фев 2020 в 11:30

А может всё таки стоит обратить внимание на качество дорожного полотна, да там колея по колено, я езжу каждый день, люди просили сделать дорогу, но это же дорого, они идиоты камеры поставили, так дешевле и денег с людей содрать можно, антисоциальное правительство.

8 фев 2020 в 11:16

Будь моя воля, я не стал бы из машины доставать виновника ДТП. Пусть сам выбирается. А если не сможет - значит не его день.

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8 фев 2020 в 11:46

Трасса достойна Великой Державы!