В Новосибирском зоопарке появились смотровые площадки для наблюдения за пятнистыми оленями. Об этом сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте».

Две новые площадки построили на возвышении, благодаря этому можно смотреть на животных без решеток:



— Площадки сделаны на возвышении: к ним ведут несколько ступеней. К тому же эти площадки фактически на территории вольера. Оттуда можно любоваться видами леса как с балкона или веранды. У оленей, как и у многих других копытных, большие вольеры, и если животное уходит от ограждения подальше, то его трудно разглядеть. Сейчас возможностей для наблюдения и фотосъёмки стало больше, — говорится на странице зоопарка.

