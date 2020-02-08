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Развлечения

В зоопарке появились смотровые площадки для наблюдения за оленями — на них потратили миллион

С площадок можно наблюдать за животными без клетки

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С площадки можно заглянуть прямо в вольер оленей&nbsp;

С площадки можно заглянуть прямо в вольер оленей 

В Новосибирском зоопарке появились смотровые площадки для наблюдения за пятнистыми оленями. Об этом сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте».

Две новые площадки построили на возвышении, благодаря этому можно смотреть на животных без решеток:


— Площадки сделаны на возвышении: к ним ведут несколько ступеней. К тому же эти площадки фактически на территории вольера. Оттуда можно любоваться видами леса как с балкона или веранды. У оленей, как и у многих других копытных, большие вольеры, и если животное уходит от ограждения подальше, то его трудно разглядеть. Сейчас возможностей для наблюдения и фотосъёмки стало больше, — говорится на странице зоопарка. 

Каркас площадок сделан из брусьев хвойных деревьев, кровля выложена черепицей

Каркас площадок сделан из брусьев хвойных деревьев, кровля выложена черепицей

Новосибирский зоопарк заказал смотровые площадки для посетителей ещё в августе. Согласно данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 1 миллион 293 тысячи рублей, сдать работы подрядчик должен был не позднее 20 августа 2019 года.

К площадкам ведут лестницы с перилами

К площадкам ведут лестницы с перилами

Как следует из документов госзакупки, каркас площадок сделан из брусьев хвойных деревьев, кровля выложена черепицей.

Пятнистые олени были привезены в Новосибирский зоопарк в 2000 году. За 17 лет в зоопарке родилось 50 детенышей.

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зоопаркгосзакупкиживотные
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КОММЕНТАРИИ (25)

Ксюня
8 фев 2020 в 12:10

В городе их гораздо больше. Все мужья РСП ешек

Фото пользователя
8 фев 2020 в 12:38

В Новосибирске очень много боевых Аленей 🦌 которых подбирают РСП... Алени искренне верят... Что отец не тот кто зачал... А тот кто воспитал... 👩‍👦...

Фото пользователя
8 фев 2020 в 12:49

Олень это Жвачное парнокопытное млекопитающее с ветвистыми рогами... Благородное животное... а Алень это мужской вид человека... Который содержит РСП и её прицепов в обмен на секс...