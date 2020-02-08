В Новосибирском зоопарке появились смотровые площадки для наблюдения за пятнистыми оленями. Об этом сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте».
Две новые площадки построили на возвышении, благодаря этому можно смотреть на животных без решеток:
— Площадки сделаны на возвышении: к ним ведут несколько ступеней. К тому же эти площадки фактически на территории вольера. Оттуда можно любоваться видами леса как с балкона или веранды. У оленей, как и у многих других копытных, большие вольеры, и если животное уходит от ограждения подальше, то его трудно разглядеть. Сейчас возможностей для наблюдения и фотосъёмки стало больше, — говорится на странице зоопарка.
Новосибирский зоопарк заказал смотровые площадки для посетителей ещё в августе. Согласно данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 1 миллион 293 тысячи рублей, сдать работы подрядчик должен был не позднее 20 августа 2019 года.
Как следует из документов госзакупки, каркас площадок сделан из брусьев хвойных деревьев, кровля выложена черепицей.
Пятнистые олени были привезены в Новосибирский зоопарк в 2000 году. За 17 лет в зоопарке родилось 50 детенышей.