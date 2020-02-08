В Калининском районе водитель «Тойоты» сбил ребёнка

В пятницу, 7 февраля, в 22:00 на улице Ипподромская, 45 водитель Toyota Carib совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 8 лет. Ребенок переходил дорогу в сопровождении родителей по пешеходному переходу.
— В результате данного случая ребёнок был отправлен в лечебное учреждение с переломом носа. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, уточняются обстоятельства случившегося происшествия, — сообщили корреспонденту НГС в сообщении ГИБДД Новосибирска.
По информации дежурного 112, сначала водитель скрылся с места происшествия, но затем вернулся обратно.
Вчера НГС вел онлайн-трансляцию об аварии на площади Калинина, где водитель «Тойоты» вылетел с кольца на пешеходный переход и врезался в пешеходов.