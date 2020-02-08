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Происшествия

В Калининском районе водитель «Тойоты» сбил ребёнка

Пострадавшему 8 лет. С переломом носа его доставили в больницу

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Сначала водитель скрылся с места аварии, но затем вернулся назад

Сначала водитель скрылся с места аварии, но затем вернулся назад

В пятницу, 7 февраля, в 22:00 на улице Ипподромская, 45 водитель Toyota Carib совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 8 лет. Ребенок переходил дорогу в сопровождении родителей по пешеходному переходу.

— В результате данного случая ребёнок был отправлен в лечебное учреждение с переломом носа. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, уточняются обстоятельства случившегося происшествия, — сообщили корреспонденту НГС в сообщении ГИБДД Новосибирска.

По информации дежурного 112, сначала водитель скрылся с места происшествия, но затем вернулся обратно. 

Вчера НГС вел онлайн-трансляцию об аварии на площади Калинина, где водитель «Тойоты» вылетел с кольца на пешеходный переход и врезался в пешеходов.

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Наезд на пешеходасбил ребенкаКалининский район
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КОММЕНТАРИИ (4)

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8 фев 2020 в 01:07

За то что скрылся вдвойне наказать. Кроме того, это не мужской поступок. Мальчонке выздоровления.

8 фев 2020 в 01:14

Одни дебилы за рулём.

8 фев 2020 в 01:09

Надо нарисовать ПП через каждые 100 метров, и тогда проблема решится сама собой.