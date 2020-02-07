Под Казанью на частном вертолете разбился депутат Госдумы

Сегодня под Казанью потерпел крушение вертолёт Bell 407, принадлежащий депутату Госдумы Айрату Хайруллину. По данным «Бизнес Online», вертолёт совершил жесткую посадку. Депутат Хайруллин погиб на месте, ещё два человека — его помощник и пилот — выжили, в тяжёлом состоянии спасатели передали их в руки медикам.





Следственное управление на транспорте Приволжского округа уже начало проверку по факту случившегося, сообщает ТАСС. Как сообщил источник «Интерфакса», в качестве причин крушения вертолета рассматриваются технические неполадки и сложные метеоусловия.