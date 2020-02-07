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Страна и мир

Новосибирск занял 2-е место в рейтинге самых скромных городов России

Рейтинг составили на основе опроса горожан

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Скромнее других россиян оказались жители Санкт-Петербурга

Скромнее других россиян оказались жители Санкт-Петербурга

Новосибирск попал в список городов, где живут самые скромные россияне. К такому выводу пришла независимая исследовательская компания Zoom Market, опросившая в личном интервью 2760 жителей 23 городов России. 

— По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым исследовательским агентством Zoom Market, в январе 2020 года самые скоромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени, — сообщили авторы исследования. 

В ходе опроса респондентов спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток, а также могут ли они назвать себя скромными.

В первую десятку итогов исследования попали жители Омска, Саранска, Красноярска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владивостока и Челябинска.

По результатам опроса, скромными людьми себя посчитали 68% опрошенных.

В январе стало известно, что, по данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, Новосибирск попал в первую пятерку российских городов по степени распространенности ненормативной (обсценной) лексики.

Считаете ли вы себя скромным человеком?

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Пашка
    7 фев 2020 в 23:18

    город лохов...

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    7 фев 2020 в 23:42

    ну да, мы скромные, как, прям, покупательская корзина потребителя.

    Фото пользователя
    7 фев 2020 в 23:29

    Люблю Сиб, родной город!