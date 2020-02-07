Новосибирск занял 2-е место в рейтинге самых скромных городов России

Новосибирск попал в список городов, где живут самые скромные россияне. К такому выводу пришла независимая исследовательская компания Zoom Market, опросившая в личном интервью 2760 жителей 23 городов России.



— По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым исследовательским агентством Zoom Market, в январе 2020 года самые скоромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени, — сообщили авторы исследования.

В ходе опроса респондентов спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток, а также могут ли они назвать себя скромными.