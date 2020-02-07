Новосибирск занял 2-е место в рейтинге самых скромных городов России

Новосибирск попал в список городов, где живут самые скромные россияне. К такому выводу пришла независимая исследовательская компания Zoom Market, опросившая в личном интервью 2760 жителей 23 городов России.
— По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым исследовательским агентством Zoom Market, в январе 2020 года самые скоромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени, — сообщили авторы исследования.
В ходе опроса респондентов спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток, а также могут ли они назвать себя скромными.
В первую десятку итогов исследования попали жители Омска, Саранска, Красноярска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владивостока и Челябинска.
По результатам опроса, скромными людьми себя посчитали 68% опрошенных.
В январе стало известно, что, по данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, Новосибирск попал в первую пятерку российских городов по степени распространенности ненормативной (обсценной) лексики.