Город сугробов. НГС узнал в мэрии, почему снег в Новосибирске вывозят не со всех улиц

В департаменте транспорта и благоустроительного комплекса рассказали, в каких районах не хватает денег на уборку снега с внутриквартальных дорог Фото: Александр Ощепков

Практически всю зиму жители Новосибирска жалуются на плохую уборку снега в городе. Они уже даже пошли на «экстренные меры» и на прошлой неделе украсили сугробы табличками с обращением к мэру. Плакаты с провокационными надписями с улиц Новосибирска исчезли, однако снег у обочин тротуаров после этого остался лежать.

Как оказалось, вывоз снега со многих участков улиц и не предусмотрен, в частности, с дорог IV категории. Об этом корреспонденту НГС рассказывали в мэрии в январе после публикации новости о том, как жители домов в центре города заказали уборку сугробов за свой счёт.



НГС решил уточнить в департаменте транспорта и благоустроительного комплекса, какие городские дороги относятся к этой категории, как часто там вывозят снег и сколько таких участков улиц насчитывается в Новосибирске.

Что такое IV транспортно-эксплуатационная категория автомобильных дорог

В России все автомобильные дороги подразделяются на пять категорий, начиная от автомагистралей и заканчивая узкими проездами во дворах. К IV категории, согласно постановлению правительства «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», относятся обычные автомобильные дороги с двумя полосами. Ширина полосы движения таких дорог составляет 3–3,25 метра, а ширина обочины — не более 1,5–2 метров.

Как сообщил департамент транспорта, на автомобильных дорогах IV категории в городе Новосибирске нет маршрутов регулярных перевозок. Работу по содержанию дорог этой категории берут на себя администрации районов.

Регулярно снег в Новосибирске вывозится с 320 автомобильных дорог Фото: Ольга Бурлакова

— К дорогам четвертой категории относятся внутриквартальные дороги, проезды, въезды-выезды, улицы с твёрдым покрытием, не входящие в состав многоквартирных домов, — уточнили в департаменте. — Вывоз снега производится с порядка 320 автомобильных дорог города Новосибирска IВ и II категорий и автомобильных дорог иных категорий с наличием маршрутов регулярных перевозок.



Как обстоят дела с вывозом снега в каждом районе Новосибирска

Как пояснили в департаменте транспорта, финансирование не позволяет очистить все дороги IV категории. Например, в Дзержинском районе, где насчитали 83 таких дороги, из-за ограниченности бюджетных средств вывоз снега «производится только в рамках противопаводковых мероприятий при угрозе подтопления жилищного фонда и обращении граждан».

В Центральном округе ситуация похожая — там вывоз снега не производится вообще. Здесь насчитывается 94 таких дороги.

По Советскому району информацию уточнили: к дорогам IV категории здесь «относятся въезды и проезды к многоквартирным домам, муниципальным учреждениям, которые имеют усовершенствованный тип покрытия и не входят в придомовую территорию». Их в этом районе 56.

В мэрии на вопрос, предусмотрен ли вывоз снега на этой категории дорог в Советском районе, указали в ответе неоднозначную формулировку:

— В соответствии с техническим регламентом по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новосибирска, в части производства работ по комплексной уборке, для удаления снега и скола, уплотненного снега и льда применяется безвывозной и вывозной способы вывоза снега.

В Дзержинском районе и Центральном округе нет средств на вывоз снега с внутриквартальных дорог, а значит, сугробы здесь останутся, скорее всего, до весны Фото: Густаво Зырянов

В Калининском районе 152 дороги четвёртой категории, и вывоз снега с них осуществляется «в пределах выделенных лимитов финансирования, в основном в целях обеспечения треугольников видимости».

В остальных районах снег с внутриквартальных дорог вывозят — в мэрии даже подсчитали объемы работы. В Первомайском районе насчитывается 73 дороги и проезда IV категории, за январь отсюда вывезли 4000 кубометра снега. В Ленинском районе 76 дорог IV категории, и там с начала года вывезли 5200 кубометра снега.

В Кировском районе дорог IV категории больше всего — 315. Но специального учёта объёма вывезенного снега с них не ведут. В департаменте отметили, что общий объем вывезенного снега с дорог III и IV категорий с начала текущего года «в зоне ответственности администрации составил 4530 кубометров».

В Октябрьском районе, как подчеркнули в департаменте транспорта, к дорогам IV категории относятся в основном внутриквартальные проезды.

— Работа по вывозу снега с дорог IV категории предусмотрена и проводится. Отдельного учёта объёма вывезенного снега с внутриквартальных проездов не осуществляется, учитывается общий объём вывезенного снега с дорог 3–4 категорий. Объем вывезенного снега с начала текущего года с территории района в зоне ответственности администрации составил 15 010 кубометров, — добавили в департаменте.

