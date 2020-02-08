Вор с ведром на голове, похитители духов и курицы гриль: на какие ещё нелепые грабежи идут новосибирцы

На этой неделе в Новосибирске случилось два странных преступления — в одном случае из магазина унесли духи, а в другом — 5 букетов роз Фото: 54.мвд.рф, читательница НГС

Вечером 6 февраля двое мужчин в масках напали на продавщицу цветочного павильона на улице Выборной. Они забрали пять букетов роз общей стоимостью 15 тысяч рублей, сейчас полиция разыскивает грабителей. НГС решил вспомнить другие случаи, когда новосибирцы совершали ограбления, которые удивляли своей нелогичностью. Куриная охота



Мужчина пытался украсть курицу гриль после того, как немного выпил после работы Фото: Александр Ощепков

В сентябре 2009 года в Кировском районе задержали мужчину, который пытался похитить курицу гриль. Он отработал ночную смену, выпил немного спиртного и возвращался домой на такси. Мужчина попросил водителя остановиться у киоска с курицами гриль. Он купил одну курицу и пачку сигарет, принёс их в машину, а потом вновь вернулся в киоск и попросил ещё одну курицу. Когда продавщица протянула её покупателю, он схватил её, убежал и пытался скрыться на такси. Сотрудница киоска сразу вызвала охрану.



— Водитель, увидев, что за ним едет милицейская машина, сказал пассажиру, что не хочет становиться соучастником преступления, и нажал на тормоз. Заметив, что машина останавливается, злоумышленник попытался избавиться от улик и выкинул похищенную курицу в окно, — сообщили тогда в пресс-службе новосибирской полиции.

Нарушителя задержали, он сразу во всём признался.

— Сейчас ранее не судимый молодой человек, положительно характеризующийся на работе, находится под подпиской о невыезде. Он очень сожалеет о произошедшем и считает, что на «куриную охоту» его толкнуло употребление спиртного, — поясняли после происшествия в полиции.

Похититель парфюмерии

Похититель парфюмерии попал на камеры видеонаблюдения Фото: 54.мвд.рф

Сегодня, 7 февраля, полиция объявила в розыск мужчину, который украл парфюмерию на 9,5 тысячи рублей. Мужчина совершил кражу в магазине на улице Кропоткина. В отношении похитителя возбудили дело по статье «Грабёж». Правоохранители ищут мужчину, которому на вид около 30 лет, он был одет в тёмную одежду. О личности и месте нахождения подозреваемого можно сообщить по телефонам 232–10–74 и 232–10–02 .

Вор с ведром на голове



Зелёное ведро промелькнуло в кадре — оно обведено в круг на изображении Фото: читательница НГС

В торговом центре посёлка Мошково под Новосибирском двое парней совершили три кражи в августе 2019 года. Молодые люди похитили одежду и телефоны почти на 500 тысяч рублей. Во время одной из краж один из похитителей надел на голову зелёное ведро, этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

— В течение, получается, месяца происходит уже третья кража в данном магазине. Где с ведром на голове грабят — это магазин одежды. Следующий был магазин сотовых телефонов, ИП там находится, также проникли через верх. Небольшая была сумма ограбления — тысяч 50. И в 19:15 вечера залезли в магазин «Ноу-Хау», — рассказала корреспонденту читательница НГС.

В одном из отделов украли 37 телефонов примерно на 360 тысяч рублей, в другом сумма похищенного составила 50 тысяч. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что в полицию поступило три заявления по поводу краж из торгового центра.

— В настоящее время у сотрудников полиции имеется информация о предполагаемых подозреваемых. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их местонахождения и задержанию, — рассказали тогда корреспонденту НГС в ведомстве.

Потерянные айфоны



Похититель сам пришёл в полицию и признался в преступлении Фото: Александр Ощепков

В декабре 2017 года парень 1995 года рождения заказал в интернет-магазине два iPhone 7 Plus стоимостью 52 500 рублей каждый, а потом пытался их похитить. Однако телефоны выпали из порванного пакета, когда злоумышленник убегал с места преступления.

При оформлении заказа в интернет-магазине в качестве места доставки похититель указал дом на ул. Виктора Уса, потому что знал, что там есть сквозные подъезды. Когда курьер приехал, злоумышленник позвал его в подъезд. Там клиент взял у курьера пакет с телефонами, достал оттуда одну из коробок и начал рассматривать заказ. Потом он положил его обратно и вместе с пакетом побежал к другому выходу из подъезда. Курьеру не удалось его догнать.

— Как следует из показаний нашего осуждённого, он в какой-то момент поскользнулся, упал. […] Убежал […], остановился и обнаружил, что у пакета прорвалось дно и он потерял эти телефоны, — рассказала старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ольга Дуденко.

После этого похититель вернулся на место, где мог потерять телефоны, но найти их уже не смог. Кроме того, во время побега с места преступления он оставил в подъезде верхнюю одежду, а из его кофты выпал ещё один чужой телефон, который грабитель нашёл до этого. Потерянный телефон подобрал курьер. Злоумышленник сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.



Суд над грабителем завершился в октябре 2018 года.

В октябре 2018 года завершился суд над грабителем, который отобрал у курьера два пакета с айфонами. Он потерял свою добычу, когда убегал с места преступления. Парень сам пришёл в полицию и признался в содеянном.

— Он ранее не судимый, достаточно молодой — 1995 года рождения, — поэтому ему [дали] наказание в виде условного лишения свободы, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Дуденко.

Потерянные гаджеты найти не удалось.

Две пиццы и пять часов под диваном



Похитители получили реальные сроки в колонии общего режима за кражу пиццы Фото: Стас Соколов

Зимой 2014 года трое новосибирцев выпивали и решили заказать пиццу, а затем ограбить курьера с помощью пневматического пистолета. В New York Pizza они заказали пиццы «Пан Американ», пиццу «Пепперони», три кесадии, три соуса и упаковку пива. Стоимость заказа составила 2083 рубля.

Прибывший курьер подошел к подъезду и увидел в руках у одного из злоумышленников пистолет. Тот передернул затвор и направил пистолет ему в лицо со словами «Не дергайся!» После этого грабители забрали у курьера сумку с заказом и потребовали не оборачиваться, пока они не уйдут.



Прибывший полицейский выследил грабителей, пройдя по свежим следам на снегу до их подъезда. Служебная собака довела сотрудников правоохранительных органов до квартиры, где были злоумышленники. Один из них пытался спрятаться от полиции под диваном и пролежал там 5 часов. Мужчину задержали, когда он пытался вылезти.

Все трое написали явку с повинной. Суд признал их частично виновными в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Мужчины получили сроки от 1 года до 2 лет и 1 месяца колонии общего режима.

Контейнер с сухариками



Неизвестно, какое наказание получил похититель Фото: Александр Ощепков

13 сентября 2016 года мужчина зашёл в магазин на улице Троллейной, подошёл к прилавку, взял контейнер с сухариками и после этого скрылся. Продавец позвонил в полицию и сообщил приметы грабителя.

Представители правоохранительных органов приехали на улицу Троллейную и задержали 25-летнего подозреваемого у его дома, который находился через дорогу от магазина. Полицейские изъяли украденный контейнер.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Ранее мужчина не был судим.

