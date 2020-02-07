Вслед за сугробами: где еще приживутся «говорящие» таблички — 8 бед Новосибирска

Это пока еще не наши художества в фотошопе. Такую табличку на этой неделе можно было увидеть на пути от Димитровского моста в сторону центра. Её и другие подобные таблички установили горожане Фото: читатель НГС

На этой неделе, 5 февраля, новосибирцы заметили небольшую табличку «Как вам Локоть?» в сугробе возле дороги, ведущей от Димитровского моста в сторону центра. Позже оказалось, что таблички с провокационными надписями появились и в других частях города — на Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. Один из участников акции Сергей Кривцов рассказал НГС, что таблички были размещены из-за плохой уборки снега в городе.

Редакция НГС решила представить, где и какие таблички ещё можно было бы разместить. И далеко мы ходить не стали — время от времени Новосибирск тонет не только в сугробах, но и в кучах мусора.

Такая табличка украсила бы любой мусорный завал и в городе, и за его пределами Фото: из архива НГС

Но мусорная гора — далеко не самое страшное, что может встать на пути новосибирца. Вот, например, легендарная яма на Котовского, которая появляется на дороге много лет подряд, несмотря на усилия властей.

Яму ремонтируют, но она появляется снова и снова

Фото: из архива НГС



Пару лет назад на месте бессмертной ямы новосибирцы уже прикрепляли мемориальную табличку из картона. Надпись гласила, что эта яма — символ качества дорог Новосибирска.

Автор этой таблички ведёт аккаунт ямы в «Твиттере» (если что, это тоже не фотошоп) Фото: Александр Ощепков

Большое количество пыли в воздухе весной и летом — неисчерпаемый источник жалоб горожан.

Почти второе название города Фото: из архива НГС

Но вернёмся к нашим вариантам. Чтобы избежать всевозможных выбоин на дорогах, можно, к примеру, пересесть на трамвай. И тут же приходят на ум бесконечные трамвайные вереницы при авариях на путях. Ну как же в таком случае не упомянуть трамвай № 13? Табличка, придуманная нами, вполне могла бы сравниться с дорожным знаком «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших в Москве.



Трамвай помогает избежать ям на дорогах, но не пробок Фото: из архива НГС



В таких ситуациях появляется желание выйти из трамвая и пересесть на метро. Но и на нём далеко не уедешь, даже после строительства новой станции «Спортивная», которая втиснется между «Речным вокзалом» и «Студенческой».

Локация новой станции метро — тоже тема для споров. Горожане в отдаленных районах Новосибирска тоже, знаете ли, не против станции метро в пешей доступности от своих домов Фото: из архива НГС



На Затулинке о станции метро мечтают особенно — все эти годы с конечной остановки «Жилмассив Акатуйский» курсирует одна-единственная маршрутка № 10, и живая очередь на неё круглый год достигает немыслимой длины.

На улице Петухова люди стоят в огромных очередях на транспорт и летом, и зимой Фото: из архива НГС



Да что уж там Затулинка — жители Академгородка тоже не прочь улучшить транспортную инфраструктуру, чтобы не стоять в пробках на Большевистской по обе стороны движения.

Так могла бы выглядеть табличка от жителей Академгородка Фото: из архива НГС

