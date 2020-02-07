Вслед за сугробами: где еще приживутся «говорящие» таблички — 8 бед Новосибирска

На этой неделе, 5 февраля, новосибирцы заметили небольшую табличку «Как вам Локоть?» в сугробе возле дороги, ведущей от Димитровского моста в сторону центра. Позже оказалось, что таблички с провокационными надписями появились и в других частях города — на Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. Один из участников акции Сергей Кривцов рассказал НГС, что таблички были размещены из-за плохой уборки снега в городе.
Редакция НГС решила представить, где и какие таблички ещё можно было бы разместить. И далеко мы ходить не стали — время от времени Новосибирск тонет не только в сугробах, но и в кучах мусора.
Но мусорная гора — далеко не самое страшное, что может встать на пути новосибирца. Вот, например, легендарная яма на Котовского, которая появляется на дороге много лет подряд, несмотря на усилия властей.
Пару лет назад на месте бессмертной ямы новосибирцы уже прикрепляли мемориальную табличку из картона. Надпись гласила, что эта яма — символ качества дорог Новосибирска.
Большое количество пыли в воздухе весной и летом — неисчерпаемый источник жалоб горожан.
Но вернёмся к нашим вариантам. Чтобы избежать всевозможных выбоин на дорогах, можно, к примеру, пересесть на трамвай. И тут же приходят на ум бесконечные трамвайные вереницы при авариях на путях. Ну как же в таком случае не упомянуть трамвай № 13? Табличка, придуманная нами, вполне могла бы сравниться с дорожным знаком «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших в Москве.
В таких ситуациях появляется желание выйти из трамвая и пересесть на метро. Но и на нём далеко не уедешь, даже после строительства новой станции «Спортивная», которая втиснется между «Речным вокзалом» и «Студенческой».
На Затулинке о станции метро мечтают особенно — все эти годы с конечной остановки «Жилмассив Акатуйский» курсирует одна-единственная маршрутка № 10, и живая очередь на неё круглый год достигает немыслимой длины.
Да что уж там Затулинка — жители Академгородка тоже не прочь улучшить транспортную инфраструктуру, чтобы не стоять в пробках на Большевистской по обе стороны движения.
В минувшем январе мы показывали на картах, где жители Новосибирска хотели бы видеть новые станции подземки — эти хотелки не совпали с планами городских властей.
А где бы вы поставили табличку? И с какой надписью? Давайте обсуждать в комментариях!