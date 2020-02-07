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Город Обзор

Вслед за сугробами: где еще приживутся «говорящие» таблички — 8 бед Новосибирска

Пылесибирск, яма на Котовского, локация станции метро «Спортивная» и другие городские проблемы

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Это пока еще не наши художества в фотошопе. Такую табличку на этой неделе можно было увидеть на пути от Димитровского моста в сторону центра. Её и другие подобные таблички установили горожане

Это пока еще не наши художества в фотошопе. Такую табличку на этой неделе можно было увидеть на пути от Димитровского моста в сторону центра. Её и другие подобные таблички установили горожане

На этой неделе, 5 февраля, новосибирцы заметили небольшую табличку «Как вам Локоть?» в сугробе возле дороги, ведущей от Димитровского моста в сторону центра. Позже оказалось, что таблички с провокационными надписями появились и в других частях города — на Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. Один из участников акции Сергей Кривцов рассказал НГС, что таблички были размещены из-за плохой уборки снега в городе.

Редакция НГС решила представить, где и какие таблички ещё можно было бы разместить. И далеко мы ходить не стали — время от времени Новосибирск тонет не только в сугробах, но и в кучах мусора.

Такая табличка украсила бы любой мусорный завал и в городе, и за его пределами

Такая табличка украсила бы любой мусорный завал и в городе, и за его пределами

Но мусорная гора — далеко не самое страшное, что может встать на пути новосибирца. Вот, например, легендарная яма на Котовского, которая появляется на дороге много лет подряд, несмотря на усилия властей.

Яму ремонтируют, но она появляется снова и снова<br>

Яму ремонтируют, но она появляется снова и снова

Пару лет назад на месте бессмертной ямы новосибирцы уже прикрепляли мемориальную табличку из картона. Надпись гласила, что эта яма — символ качества дорог Новосибирска.

Автор этой таблички ведёт аккаунт ямы в «Твиттере» (если что, это тоже не фотошоп)

Автор этой таблички ведёт аккаунт ямы в «Твиттере» (если что, это тоже не фотошоп)

Большое количество пыли в воздухе весной и летом — неисчерпаемый источник жалоб горожан.

Почти второе название города

Почти второе название города

Но вернёмся к нашим вариантам. Чтобы избежать всевозможных выбоин на дорогах, можно, к примеру, пересесть на трамвай. И тут же приходят на ум бесконечные трамвайные вереницы при авариях на путях. Ну как же в таком случае не упомянуть трамвай № 13? Табличка, придуманная нами, вполне могла бы сравниться с дорожным знаком «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших в Москве.

Трамвай помогает избежать ям на дорогах, но не пробок&nbsp;

Трамвай помогает избежать ям на дорогах, но не пробок 

В таких ситуациях появляется желание выйти из трамвая и пересесть на метро. Но и на нём далеко не уедешь, даже после строительства новой станции «Спортивная», которая втиснется между «Речным вокзалом» и «Студенческой».

Локация новой станции метро — тоже тема для споров. Горожане в отдаленных районах Новосибирска тоже, знаете ли, не против станции метро в пешей доступности от своих домов

Локация новой станции метро — тоже тема для споров. Горожане в отдаленных районах Новосибирска тоже, знаете ли, не против станции метро в пешей доступности от своих домов

На Затулинке о станции метро мечтают особенно — все эти годы с конечной остановки «Жилмассив Акатуйский» курсирует одна-единственная маршрутка № 10, и живая очередь на неё круглый год достигает немыслимой длины.

На улице Петухова люди стоят в огромных очередях на транспорт и летом, и зимой

На улице Петухова люди стоят в огромных очередях на транспорт и летом, и зимой

Да что уж там Затулинка — жители Академгородка тоже не прочь улучшить транспортную инфраструктуру, чтобы не стоять в пробках на Большевистской по обе стороны движения. 

Так могла бы выглядеть табличка от жителей Академгородка

Так могла бы выглядеть табличка от жителей Академгородка

В минувшем январе мы показывали на картах, где жители Новосибирска хотели бы видеть новые станции подземки — эти хотелки не совпали с планами городских властей.

А где бы вы поставили табличку? И с какой надписью? Давайте обсуждать в комментариях!

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проблемы города
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КОММЕНТАРИИ (36)

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7 фев 2020 в 20:23

Я бы на Ленина 12 у входа поставил. У входа " Ежу понятно!", а на 6-м этаже "Бруня ! Жги!". Ну а на главной огромной рекламной штуки NGS.RU - "Не надо смешить ежей! Они очень ранимы!"

Фото пользователя
7 фев 2020 в 20:09

Последняя табличка впечатлила - крик души жителей Академгородка могла бы реализовать.

Puma California
7 фев 2020 в 20:30

Странно...
Явка низкая на выборы, Мэра
А в интернете истерика.
Это как, понять так. ???