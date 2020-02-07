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Здоровье Китайский коронавирус

В новосибирском минздраве засекретили санатории, куда повезут людей с подозрением на коронавирус

В ведомстве добавили, что сейчас нет необходимости в таких мерах как карантин

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В региональном минздраве отказались сообщать, какие именно санатории подготовили для карантина

В региональном минздраве отказались сообщать, какие именно санатории подготовили для карантина

В Новосибирской области создадут две карантинные зоны для людей с подозрением на коронавирус — об этом рассказал министр здравоохранения региона на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению и охране труда Заксобрания 

«На случай возможной эпидемии в городе сразу развернутся 3486 больничных коек, и все стационары перейдут в особый режим. В рейсы выйдут 450 машин скорой помощи со специальными "герметичными носилками", а 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких [будут] приведены в боевую готовность. Два загородных санатория-профилактория начнут принимать людей с подозрением на коронавирус? чтобы соблюсти карантинный режим», — приводятся слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова на сайте «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

В минздраве добавили, что сейчас нет необходимости в таких мерах, а адреса санаториев пока не разглашаются из соображений безопасности.

Корреспондент НГС отправил запрос в федеральный и региональный Роспотребнадзор c просьбой уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступило.

На данный момент известно о двух случаях инфицирования коронавирусом в России.

Накануне НГС встречал туристов, прилетевших из Китая: они рассказали, есть ли там паника из-за коронавируса.

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Что такое коронавирус и как он передается, мы объясняли тут.

Ситуация с заболеваемостью в Китае не отпугнула новосибирских туристов от поездок в эту страну. Мы поговорили с теми, кто собирается в ближайшее время поехать в Китай. Вот их истории.

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КОММЕНТАРИИ (28)

7 фев 2020 в 18:32

Не имеют права скрывать такие данные.

Black Oasis
7 фев 2020 в 18:24

Тётя Бруня, довольно бессмысленных статей.
Тётя Бруня, пора бы, наверное стать мудрей.
Тётя Бруня, за что вас забанили в гугле?
Тётя Бруня, растите детей.

Фото пользователя
7 фев 2020 в 18:49

Кажись корреспондент распространил без надлежащего разрешения сведения, составляющие гостайну. Вы же сейчас представляете, что начнется и какие квесты начнут подростки по санаториям устраивать? Это бездумная и глупая статья.