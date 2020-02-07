В новосибирском минздраве засекретили санатории, куда повезут людей с подозрением на коронавирус

В региональном минздраве отказались сообщать, какие именно санатории подготовили для карантина

«На случай возможной эпидемии в городе сразу развернутся 3486 больничных коек, и все стационары перейдут в особый режим. В рейсы выйдут 450 машин скорой помощи со специальными "герметичными носилками", а 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких [будут] приведены в боевую готовность. Два загородных санатория-профилактория начнут принимать людей с подозрением на коронавирус? чтобы соблюсти карантинный режим», — приводятся слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова на сайте «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

В Новосибирской области создадут две карантинные зоны для людей с подозрением на коронавирус — об этом рассказал министр здравоохранения региона на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению и охране труда Заксобрания

В минздраве добавили, что сейчас нет необходимости в таких мерах, а адреса санаториев пока не разглашаются из соображений безопасности.

Корреспондент НГС отправил запрос в федеральный и региональный Роспотребнадзор c просьбой уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступило.

На данный момент известно о двух случаях инфицирования коронавирусом в России.



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