«В школе учился, стоя на коленях». Семья мальчика, сломавшего позвонок на батуте, отсудила 40 тысяч (просили миллион)

Мальчик развлекался в батутном парке со своими друзьями. После неудачного прыжка ему пришлось полгода проходить в корсете Фото: sashatask_ яндекс карты

Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье 11-летнего мальчика, который в мае прошлого года сломал на аттракционе спину. Судья оценила ущерб в 40 тысяч рублей. Родители ребёнка не согласны с таким решением, а представители батутного парка утверждают, что об инциденте узнали только из иска. Как ребёнок получил тяжёлую травму во время развлечений и сколько за это должна заплатить организация — разбиралась корреспондент НГС Александра Бруня.

Шесть месяцев в корсете и учёба на коленях



Андрея (имя ребёнка изменено. — Прим. ред.) в середине мая 2019 года вместе с двумя друзьями привезла в батутный центр мама.

— Там в принципе не требуется присутствие родителей. И внутри батутного центра смысла находиться мамам и папам особого нет. В любом случае за руку ребенка не будешь держать. Соответственно, жена вышла по своим делам. Потом, уже на суде, я к своему удивлению понял, что никто из них (инструкторов. — Прим. ред.) не имеет ни педагогического, ни физкультурного образования, большинство из них студенты, возраст которых не превышает 20 лет, — рассказывает отец мальчика. Ребёнок, по его словам, получил травму во время неудачного прыжка. — Это спортивные батуты. И когда ты прыгаешь, продвигаясь, — дети к этому не подготовлены, у них начинает расслабляться позвоночник и мышцы привыкают, что человек постоянно находится в невесомости. Потом идут какие-то конкурсы для большего развлечения. Конкурс есть конкурс. Если батут, то нужно прыгать. Дети понимают, что это соревнования, стараются сделать максимально лучше, выше, красивее. И в один из таких моментов сын прыгнул и приземлился на попу. После этого встал и почувствовал дискомфорт, — вспоминает мужчина события прошлой весны.

Андрей, по словам отца, сначала пожаловался инструктору, который отвёл его на другой батут — полежать, а потом мальчик позвонил маме. Сначала взрослые думали, что ничего страшного не произошло и ребёнок просто потянул спину. Но на следующий день в школе она начала очень сильно болеть. Врачи сделали снимок — оказалось, что у Андрея повреждён один из позвонков, у него компрессионный перелом позвоночника. Андрей пять дней провел в больнице, а потом еще полгода ходил в корсете. Ему можно было только лежать или стоять. Осенью мальчик настоял на том, чтобы вернуться в школу. — Ребёнок пожелал ходить в школу без домашнего обучения. На всех уроках он или просто стоял, или стоял на коленках с подложенной подушечкой. Не хотел пропускать. С решением суда не согласны. Такое так называемое наказание не ведет к тому, чтобы сотрудники развлекательного центра более ответственно в дальнейшем относились к своим обязанностям, — объясняет мужчина. Вместо миллиона — 40 тысяч

Суд пока огласил только резолютивную часть решения — полный текст документа будет готов не раньше чем через неделю.



— Суд признал нашу правоту. Я не могу сказать, какие из аргументов приняли, у нас их было много. В частности, есть такой технический регламент, в соответствии с которым батутный парк должен сертифицироваться, — не было представлено документов, которые подтверждали бы эти обстоятельства. Конечно, возмутительно, что был именно объявлен конкурс для неподготовленных участников на самый красивый трюк, и дети кто как мог пытались сделать самый красивый трюк, — рассказывает юрист, общественник Евгений Митрофанов.

Прокуратура встала на сторону семьи мальчика. Суд решил, что батутный парк должен выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей.

— Мы просили 1 миллион рублей. В любом случае будем обжаловать. Сумма в 40 тысяч рублей — возмутительна. Многие могут посчитать, что это какое-то желание обогатиться, но задача — сделать подобного рода практику невыгодным для батутных центров. Чтобы людям было невыгодно нарушать требования. Перелом позвоночника — травма, которая может сказаться на всю жизнь, — объясняет Евгений Митрофанов.



«Конкурса на самый красивый трюк не было»

Директор батутного парка «Огонь» Александр Таскаев ответил на запрос НГС письменно. Приводим его версию.

— Об инциденте батутный парк «Огонь» узнал после поступления искового заявления в суд. В день получения травмы никто из посетителей к сотрудникам парка с какими-либо жалобами по факту получения травм не обращался, — говорится в ответе.

В учреждении утверждают, что просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и не увидели момент, когда ребёнок получил травму.

— С учётом того, что пострадало здоровье ребенка, а также исходя из того, что вся деятельность батутного парка застрахована от несчастных случаев и травм, при своевременном обращении истцов (не только в день травмы, но и после посещения медучреждения и установления диагноза) с указанием на получение травмы, батутным парком своевременно был бы рассмотрен вопрос не только компенсации морального вреда, но и возмещения страхового случая. При этом факт обращения был бы зафиксирован в соответствующем журнале и решён вопрос о вызове бригады скорой медицинской помощи пострадавшему ребенку, — утверждают в батутном парке.

