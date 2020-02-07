В опеке Кировского района умерла приёмная мама

Трагедия произошла в здании администрации Кировского района Новосибирска — приемная мама, по словам посетителей, пришла сдавать отчёт, но ей стало плохо с сердцем. Предположительно, женщина скончалась от сердечного приступа.
Очевидцы изначально говорили, что между приёмной мамой и сотрудниками опеки произошел конфликт, но через несколько дней они отказались от своих слов, что видели скандал и его последствия.
В мэрии Новосибирска подтвердили факт смерти женщины, но конфликт опровергли.
— В отделе опеки и попечительства администрации Кировского района конфликтов между сотрудниками и посетителями (приёмной мамой, опекунами, попечителями) не происходило. Родственники обратились в администрацию с требованием не предоставлять какую-либо информацию об их семье в СМИ, — говорится в официальном ответе мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.
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