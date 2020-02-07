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В опеке Кировского района умерла приёмная мама

Предположительно, женщине стало плохо с сердцем

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Трагедия произошла в январе

Трагедия произошла в январе

Трагедия произошла в здании администрации Кировского района Новосибирска — приемная мама, по словам посетителей, пришла сдавать отчёт, но ей стало плохо с сердцем. Предположительно, женщина скончалась от сердечного приступа. 

Очевидцы изначально говорили, что между приёмной мамой и сотрудниками опеки произошел конфликт, но через несколько дней они отказались от своих слов, что видели скандал и его последствия.

В мэрии Новосибирска подтвердили факт смерти женщины, но конфликт опровергли.

— В отделе опеки и попечительства администрации Кировского района конфликтов между сотрудниками и посетителями (приёмной мамой, опекунами, попечителями) не происходило. Родственники обратились в администрацию с требованием не предоставлять какую-либо информацию об их семье в СМИ, — говорится в официальном ответе мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.

Если вам известны подробности этой истории, вы знаете её участников, семью погибшей, обстоятельства трагедии, то напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте — можно анонимно.

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опека Кировского районамэрия Новосибирска
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КОММЕНТАРИИ (23)

Чирик куку
7 фев 2020 в 16:41

Помоему к опеке кировского района надо прокуратуре присмотреться.

color
7 фев 2020 в 16:40

Ага, конфликта не было, но чиновники тихо шипели и брызгали слюной. Они и без крика, доведут кого угодно.

Гуггенхайм
7 фев 2020 в 16:40

Опека в действии.