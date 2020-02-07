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Александр Ларьяновский

Управляющий партнер и CBDO онлайн-школы английского языка Skyeng
Фото пользователя

Александр Ларьяновский

Управляющий партнер и CBDO онлайн-школы английского языка Skyeng

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Образование Мнение

«Верят в гороскопы и повально крестятся». Колонка о родителях, требующих запретить телефоны в школах

В школе их учили химии, биологии, физике... А потом они бросились ставить банки с водой перед телевизором

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А вы поддерживаете запреты на использование мобильных телефонов в школах?

А вы поддерживаете запреты на использование мобильных телефонов в школах?

Александр Ларьяновский — выпускник новосибирского областного колледжа культуры и искусства. Сейчас живет и работает в Москве. На днях он разместил на своей страничке в Facebook прекрасный пост о родителях, требующих запретить мобильные телефоны в школах. С разрешения автора публикуем этот текст.

Читаю мнения родителей, что надо запретить телефоны в школах, потому что тогда дети будут всё внимание отдавать учебе.

Что меня смущает. Я ж знаю этих родителей. Они росли со мной. Их в моей же школе учили химии, биологии, физике, математике... При мне.

А потом они бросились ставить банки с водой перед телевизором. Не, реально, я сам видел. Натурально перед Чумаком и Кашпировским ставили эти банки. От литра до пяти в объеме, дважды в неделю.

Они ещё сейчас упрекают в необразованности нынешнее поколение.

Так вот заряжали ведь воду-то. Некоторые сразу после школы, иные постарше были. Одновременно с этим они бросились читать и верить — верить! — в гороскопы, покупать гомеопатию и повально креститься.

Хотя никакие телефоны не отвлекали их от уроков естествознания и точных наук. Не, натурально, как вспомнишь школу без телефонов, так все вокруг меня в классе учились, не смыкая ног.

И вот эти ребята, с банками воды у телека, 25-м кадром в обучении языкам, гороскопами и чтением, простите, «Комсомольской правды», уповают, что отсутствие телефонов на уроках поможет учиться их детям.

Единственное, что нашему поколению может помочь прозреть, это, конечно, сушеные крылья летучих мышей, собранных в полнолуние високосного года. Их надо растолочь и посыпать порошком телефоны детей.

Если не поможет — насыпать льняного семени в край глаза.

Согласны с автором?

    До этого своим мнением о запрете телефонов поделились учителя. Разрешают ли школьникам оставлять телефоны на столах, способны ли школы создать условия для их хранения и какие казусы возникали из-за того, что учителя забирали телефоны у школьников — читайте тут.

    Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram). 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    КОММЕНТАРИИ (32)

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    7 фев 2020 в 16:20

    Бедное существо. Полное отсутствие жизненного опыта на фоне необоснованных личностных амбиций. Нынешняя доступность коммуникативности посредством мобильной связи и контентов ума ни фига не прибавляет молодому поколению. Шпионю по мобиле за своими детьми. Интересы - безмозглые "лайфхаки" с опасными околонаучными опытами, дебильные "блоги", тупые шутки о школах и учителях. И ни ОДНОГО использования интернета в качестве инструмента для получения ШКОЛЬНЫХ знаний.

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    7 фев 2020 в 16:07

    "Покупать гомеопатию", "не смыкая ног"? Не, натурально? Подозрительная у него школа была какая-то... Что касается телефонов - простые кнопочные пусть будут. Смартфоны и планшеты - в топку.

    7 фев 2020 в 16:14

    Автор путает теплое с мягким.
    Пользование гаджетами на уроках - отвекает, это вообще никак не связано с тем о чем пишет человек.