«Верят в гороскопы и повально крестятся». Колонка о родителях, требующих запретить телефоны в школах

А вы поддерживаете запреты на использование мобильных телефонов в школах? Фото: Ольга Бурлакова

Александр Ларьяновский — выпускник новосибирского областного колледжа культуры и искусства. Сейчас живет и работает в Москве. На днях он разместил на своей страничке в Facebook прекрасный пост о родителях, требующих запретить мобильные телефоны в школах. С разрешения автора публикуем этот текст.

Читаю мнения родителей, что надо запретить телефоны в школах, потому что тогда дети будут всё внимание отдавать учебе.

Что меня смущает. Я ж знаю этих родителей. Они росли со мной. Их в моей же школе учили химии, биологии, физике, математике... При мне.



А потом они бросились ставить банки с водой перед телевизором. Не, реально, я сам видел. Натурально перед Чумаком и Кашпировским ставили эти банки. От литра до пяти в объеме, дважды в неделю.

Они ещё сейчас упрекают в необразованности нынешнее поколение.

Так вот заряжали ведь воду-то. Некоторые сразу после школы, иные постарше были. Одновременно с этим они бросились читать и верить — верить! — в гороскопы, покупать гомеопатию и повально креститься.

Хотя никакие телефоны не отвлекали их от уроков естествознания и точных наук. Не, натурально, как вспомнишь школу без телефонов, так все вокруг меня в классе учились, не смыкая ног.

И вот эти ребята, с банками воды у телека, 25-м кадром в обучении языкам, гороскопами и чтением, простите, «Комсомольской правды», уповают, что отсутствие телефонов на уроках поможет учиться их детям.

Единственное, что нашему поколению может помочь прозреть, это, конечно, сушеные крылья летучих мышей, собранных в полнолуние високосного года. Их надо растолочь и посыпать порошком телефоны детей.



Если не поможет — насыпать льняного семени в край глаза.

Согласны с автором?

До этого своим мнением о запрете телефонов поделились учителя. Разрешают ли школьникам оставлять телефоны на столах, способны ли школы создать условия для их хранения и какие казусы возникали из-за того, что учителя забирали телефоны у школьников — читайте тут. Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

