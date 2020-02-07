«Им хочется просто с кем-то погулять»: сибиряк сдает себя в аренду женщинам за 4000 рублей

Житель Новосибирска Дмитрий Петров придумал себе необычный способ заработка — в соцсетях и на сайтах объявлений он предлагает себя как парня напрокат. За определенную сумму его нанимают одинокие девушки, чтобы создать видимость отношений и наличие ухажёров. Сибирячки фотографируются с букетами цветов, дорогими авто и в заведениях, а потом выкладывают фото в Instagram. Корреспондент НГС поговорила с Дмитрием — он рассказал, кто его заказывает и зачем.
— Идею я подхватил из Москвы, там это уже давно. В нашем городе пока не развито. Нас несколько человек — мы все спортсмены, не употребляем алкоголь, не курим, следим за собой. Есть несколько автомобилей. Клиентка сообщает свой запрос, мы его реализовываем. Услуга стоит 4 тысячи рублей, это минимальная сумма, — рассказывает Дмитрий.
В перечень услуг входит: букет на работу от тайного поклонника, романтические сообщения на телефон, встреча с работы с цветами, авто класса люкс к подъезду, ужин при свечах, сопровождение на корпоратив, селфи для ваших соцсетей. Дальше сообщается, что парни напрокат готовы воплотить любые фантазии и всё ограничивается лишь бюджетом. Средний возраст клиенток от 20 до 30 лет.
Своё фото сибиряк предоставить отказался, аргументируя это тем, что его девушка не одобрит такой вид заработка.
— Обычно мы проводим с клиенткой около двух-трех часов — это может быть романтическое свидание, встреча в аэропорту, ужин в заведении, поездка за город. Есть девушки, у которых никого нет, им хочется просто с кем-то погулять, интересно провести время, хочется, чтобы мужчина подарил ей цветы, можем просто покататься. Кому-то хочется, чтобы думали, что у нее есть тайный поклонник, который красиво за ней ухаживает.
В конце января сибиряк Андрей Пименов искал любовь через массовый репост в соцсети Instagram — НГС он рассказал, что готов рассматривать даже 30-летних кандидаток.