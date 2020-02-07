7 февраля пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 62.80
eur 69.08
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 62.80
eur 69.08

Все новости

Все новости
Он и она

«Им хочется просто с кем-то погулять»: сибиряк сдает себя в аренду женщинам за 4000 рублей

К парню на прокат прилагается дорогая иномарка и шикарный букет цветов, чтобы все точно завидовали

6 908
140 Обсудить

Поделиться

Сибирячки платят 4000 рублей, чтобы фиктивный парень встречал их с работы и дарил им цветы&nbsp;

Сибирячки платят 4000 рублей, чтобы фиктивный парень встречал их с работы и дарил им цветы 

Житель Новосибирска Дмитрий Петров придумал себе необычный способ заработка — в соцсетях и на сайтах объявлений он предлагает себя как парня напрокат. За определенную сумму его нанимают одинокие девушки, чтобы создать видимость отношений и наличие ухажёров. Сибирячки фотографируются с букетами цветов, дорогими авто и в заведениях, а потом выкладывают фото в Instagram. Корреспондент НГС поговорила с Дмитрием — он рассказал, кто его заказывает и зачем.

— Идею я подхватил из Москвы, там это уже давно. В нашем городе пока не развито. Нас несколько человек — мы все спортсмены, не употребляем алкоголь, не курим, следим за собой. Есть несколько автомобилей. Клиентка сообщает свой запрос, мы его реализовываем. Услуга стоит 4 тысячи рублей, это минимальная сумма, — рассказывает Дмитрий. 

В перечень услуг входит: букет на работу от тайного поклонника, романтические сообщения на телефон, встреча с работы с цветами, авто класса люкс к подъезду, ужин при свечах, сопровождение на корпоратив, селфи для ваших соцсетей. Дальше сообщается, что парни напрокат готовы воплотить любые фантазии и всё ограничивается лишь бюджетом. Средний возраст клиенток от 20 до 30 лет. 

Своё фото сибиряк предоставить отказался, аргументируя это тем, что его девушка не одобрит такой вид заработка. 

Для клиенток важно сделать фото на фоне дорогого автомобиля и селфи с большим букетом цветов

Для клиенток важно сделать фото на фоне дорогого автомобиля и селфи с большим букетом цветов

— Обычно мы проводим с клиенткой около двух-трех часов — это может быть романтическое свидание, встреча в аэропорту, ужин в заведении, поездка за город. Есть девушки, у которых никого нет, им хочется просто с кем-то погулять, интересно провести время, хочется, чтобы мужчина подарил ей цветы, можем просто покататься. Кому-то хочется, чтобы думали, что у нее есть тайный поклонник, который красиво за ней ухаживает. 

В конце января сибиряк Андрей Пименов искал любовь через массовый репост в соцсети Instagram — НГС он рассказал, что готов рассматривать даже 30-летних кандидаток. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ12
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

парень напрокатсвидание
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (140)

Фото пользователя
7 фев 2020 в 17:52

Секс, я так понимаю тоже может входить,,ведь запрос зависит от бюджета.Жесть,по сути торговля собой и своим телом.

Фото пользователя
7 фев 2020 в 17:55

Жесть. НГС начала рекламировать проституток, и говорить что это так клееееево. вы что там, совсем что ли? вам тоже снег башка попал?

Анечка
7 фев 2020 в 17:53

Очень древняя профессия.