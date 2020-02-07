«Им хочется просто с кем-то погулять»: сибиряк сдает себя в аренду женщинам за 4000 рублей

Сибирячки платят 4000 рублей, чтобы фиктивный парень встречал их с работы и дарил им цветы Фото: предоставил Дмитрий Петров

Житель Новосибирска Дмитрий Петров придумал себе необычный способ заработка — в соцсетях и на сайтах объявлений он предлагает себя как парня напрокат. За определенную сумму его нанимают одинокие девушки, чтобы создать видимость отношений и наличие ухажёров. Сибирячки фотографируются с букетами цветов, дорогими авто и в заведениях, а потом выкладывают фото в Instagram. Корреспондент НГС поговорила с Дмитрием — он рассказал, кто его заказывает и зачем.

— Идею я подхватил из Москвы, там это уже давно. В нашем городе пока не развито. Нас несколько человек — мы все спортсмены, не употребляем алкоголь, не курим, следим за собой. Есть несколько автомобилей. Клиентка сообщает свой запрос, мы его реализовываем. Услуга стоит 4 тысячи рублей, это минимальная сумма, — рассказывает Дмитрий.

В перечень услуг входит: букет на работу от тайного поклонника, романтические сообщения на телефон, встреча с работы с цветами, авто класса люкс к подъезду, ужин при свечах, сопровождение на корпоратив, селфи для ваших соцсетей. Дальше сообщается, что парни напрокат готовы воплотить любые фантазии и всё ограничивается лишь бюджетом. Средний возраст клиенток от 20 до 30 лет.

Своё фото сибиряк предоставить отказался, аргументируя это тем, что его девушка не одобрит такой вид заработка.

Для клиенток важно сделать фото на фоне дорогого автомобиля и селфи с большим букетом цветов Фото: скриншот instagram.com/thelyudi2020