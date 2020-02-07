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Упавший с крыши снег разбил две машины на парковке возле дома на Костычева

У многоэтажки, с которой упал снег, крыша дома со скатом

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Снег разбил две машины

Снег разбил две машины

В Новосибирске на улице Костычева с дома 5А сошёл снег — он разбил две машины, которые были оставлены на парковке. Инцидент произошёл 5 февраля после обеда. 

Владелец чёрного внедорожника Дмитрий, машину которого повредило, рассказал, что оставил автомобиль на парковке — на этом участке есть соответствующий знак, а потом ушёл на работу. Но днём у мужчины сработала сигнализация.

— Упала глыба снега и повредила 2 машины, притом они стояли не возле дома, а на парковке. Председатель ТСЖ в разговоре по телефону нам сказала в грубой форме: «Не**** тут парковаться». Самое страшное, что с 10-этажки снег убрали, а вот с 5-этажки нет. А там как раз он сойдет на дорогу, а там люди ходят постоянно, мамы с детьми в колясках, пенсионеры с собачками... В общем, может всё плохо кончиться, с машинами-то чёрт с ними, железа кусок, а это люди, — рассказал корреспонденту НГС владелец чёрного внедорожника Дмитрий.

Дмитрий обратился в полицию, чтобы зафиксировать инцидент. Председатель ТСЖ подтвердила корреспонденту НГС, что давала объяснение по этой ситуации и полиции, и мэрии, но от комментариев отказалась.

На крыше дома есть скат

На крыше дома есть скат

Сегодня в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины, на которого упал снег с крыши. Инцидент произошёл 6 февраля, когда погибший очищал территорию возле подъезда по улице Строительной в посёлке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. От упавшего с крыши снега он скончался на месте.

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снегснег с крыширазбил авто
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КОММЕНТАРИИ (35)

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7 фев 2020 в 16:25

Минус два пруля... Снежок не перестаёт радовать...

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7 фев 2020 в 16:29

А нечего бросать свои поганые ржавые вёдра где папало!

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7 фев 2020 в 16:26

Когда уже в городе порядок со снегом будет? Это уже не годится. Это настоящая порча имущества. А возмещать ущерб кто будет? Мэрия скажет, что ответственность не несёт опять...