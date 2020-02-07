Упавший с крыши снег разбил две машины на парковке возле дома на Костычева

В Новосибирске на улице Костычева с дома 5А сошёл снег — он разбил две машины, которые были оставлены на парковке. Инцидент произошёл 5 февраля после обеда.

Владелец чёрного внедорожника Дмитрий, машину которого повредило, рассказал, что оставил автомобиль на парковке — на этом участке есть соответствующий знак, а потом ушёл на работу. Но днём у мужчины сработала сигнализация.

— Упала глыба снега и повредила 2 машины, притом они стояли не возле дома, а на парковке. Председатель ТСЖ в разговоре по телефону нам сказала в грубой форме: «Не**** тут парковаться». Самое страшное, что с 10-этажки снег убрали, а вот с 5-этажки нет. А там как раз он сойдет на дорогу, а там люди ходят постоянно, мамы с детьми в колясках, пенсионеры с собачками... В общем, может всё плохо кончиться, с машинами-то чёрт с ними, железа кусок, а это люди, — рассказал корреспонденту НГС владелец чёрного внедорожника Дмитрий.