В ЦКБ Академгородка ответили на публикацию депутата о «катастрофическом росте летальности» в больнице

Наталья Пинус написала пост о работе ЦКБ Академгородка, который вызвал возмущение у коллектива больницы Фото: Коллаж НГС

В начале недели депутат Наталья Пинус опубликовала у себя на странице в Facebook информацию о деятельности Центральной клинической больницы Академгородка: она отметила рост летальности из-за ряда причин. Сегодня минздрав опубликовал ответ коллектива больницы, который возмутился публикацией Пинус. По их мнению, данные, приведённые ею, некорректны.

В частности, Наталья Пинус пишет следующее: «Люди взволнованы в связи с увольнением профильных специалистов, говорят о некорректно поставленных диагнозах, о недостаточной обеспеченности учреждения медоборудованием и лекарствами, о возросшем уровне смертности в больнице. Жители Академгородка боятся лечиться в ЦКБ и предпринимают усилия, чтобы перевестись в другие лечебные заведения города при экстренном попадании в ЦКБ».

В ответе от больницы в первую очередь заметили, что ЦКБ перешла в ведение Новосибирской области в феврале 2018 года, ранее лечебное учреждение принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. — Ещё одно важное замечание: информацию о деятельности больницы Пинус Н. И. запросила в октябре 2019 года. Потому предоставить информацию по итогам 2019 года на тот момент не представлялось возможным. Статистику за 2019 год депутат запросила повторно лишь 27 января 2020 года. И опубликовала своё заявление, не дождавшись ответа. Хотя для оценки текущего положения дел в больнице корректнее и логичнее было бы использовать более актуальные данные, — сообщается в ответе. Наталья Пинус рассказала журналисту НГС, что ещё не видела этот ответ, и уточнила, что информацию она действительно запрашивала в региональном минздраве (пообещала прислать документы. — Прим. ред.). На многие предложения текста Пинус в ответе ЦКБ есть свои поправки и комментарии. Например:

— Заявление Пинус Н. И: «Всё это привело к катастрофическому росту летальность в ЦКБ, так, за год она выросла на 9,5%! А если сравнивать с 2016 годом, в котором было практически пролечено столько же пациентов, сколько и в 2018 году, летальность выросла на 21,1%!!!, а в первые сутки лечения стало умирать на 45,7% больше пациентов!!!» В действительности: 2016 год, общее число умерших — 253, 2017-й — 338, 2018-й — 321. В процентах от общего количества пациентов (данные об общем количестве пациентов приведены выше): 2016-й — 1,88%, 2017-й — 2,12%, 2018-й — 2,31%. Рост в 2018 году составил 0,21 процентных пункта относительно 2017 года и, если сравнить с 2016-м, — 0,43. А вовсе не на 9,5% и 21,1%, как пишет депутат.

— Заявление Пинус Н.И: «Произошло уменьшение коечного фонда на 79 (16,9%) коек от предыдущего года (2017–2018 гг.). В действительности: в 2017 году руководство ЦКБ отчиталось о мощности коечного фонда, указав наличие 465 коек (в том числе 415 сметных коек + 50 коек для новорожденных). Показатели 2018 и 2019 годов — 386 коек (356+30). Уменьшение на 79 коек или 16,9% обусловлено тем, что после передачи лечебного учреждения Минздраву Новосибирской области прошёл учёт, который показал расхождение фактического количества мест в больнице и указанного в документации. То есть фактически и до передачи больницы в ведение Новосибирской области коек там было 386. В 2018 и 2019 году данные отчетов были приведены в соответствии с реальным положением дел. — Заявление Пинус Н.И: «Количество отказов от госпитализации в стационар увеличилось на 769 человека». В действительности: 2017 год — 5370 отказов приемного покоя, 2018 год — 6139. Но! Из них отказы самих пациентов: 2017 год — 319, а 2018 год — 257. Остальные случаи — помощь, оказанная амбулаторно, и направление пациентов в другие стационары. А если бы уважаемый депутат дождалась данных по итогам работы ЦКБ в 2019 году, она бы увидела, что в 2017 году в приемный покой обратилось 8380 пациентов, в 2018 году — 8943, а в 2019-м — 9528. И несмотря на то, что отказов от госпитализации в 2019 году в абсолютном выражении стало больше — 6718 случаев, количество отказов именно пациентов — 321. Что всего на 2 человека больше, чем в 2017 году. Хотя количество обращений в приемный покой ЦКБ в 2019 году выросло на 1148 случаев.