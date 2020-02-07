Юго-Западный транзит, три станции метро и новые трамвайные пути: представлен план развития левого берега

В Кировском и Ленинском районах будут улучшать транспортную доступность для новых жилых районов Фото: Вера Сальницкая

В Новосибирске прошли публичные слушания актуализированного генплана. 4 февраля там представили схему развития дорог и транспорта в Кировском и Ленинском районах до 2030 года. О плане рассказывал архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин Юго-Западный транзит — Крупнейшим мероприятием является строительство Юго-Западного транзита, который проходит по пойме реки Тулы на левом берегу с развязкой на Тёщином языке, с развязкой на улице Сибиряков-Гвардейцев и существующей развязкой на улице Ватутина, и далее на Бугринский мост, — сообщил архитектор.

Дороги и транспортные развязки С помощью четвертого моста на левом берегу хотят обеспечить непрерывное движение по улице Ипподромской до площади Труда. Уже после 2030 года планируют организовать непрерывное движение на Станционной, которая будет выходить за границы города. В северной части Ленинского района проведут реконструкцию улиц 2-й Станционной и Большой, которая уже началась. Окончание работ намечено на этот год.

— Нами также предлагается реконструкция улицы Междуреченской для обеспечения доступа к микрорайону Затон, восстановление движения либо через переезд, либо путём строительства в разных уровнях путепровода. [Это нужно] для того, чтобы мы могли с Большой выехать напрямую на проезд Энергетиков, как раньше выезжали, и не делать сложных разворотов, чтобы попасть на левый берег, что разгрузит этот перекрёсток, — объяснил Алексей Нестёркин.

Также власти планируют реконструкцию всех съездов с Димитровского моста к аквапарку, Ясному Берегу и проезду Энергетиков. В этом месте есть проблемы с выездом на улицу Большую, Затон и Лесоперевалку.



— В основной части Ленинского района [планируется] продолжение улицы Титова до улицы Дукача, путепроводов через железную дорогу с выходом на улицу Станционную. Плюс строительство внутренних местных дорог, — добавил Нестёркин. В Кировском районе запланирована реконструкция и новое строительство улицы Сибиряков-Гвардейцев от площади Кирова до выезда из города. В генплане также предусмотрена реконструкция дорог, которые идут по границе города. Их планируют вывести в район трамвайного кольца на улице Петухова, чтобы обеспечить подъезд к жилым комплексам «Рихард» и «Времена года». — В Южно-Чемском жилом районе предусмотрено строительство и продолжение улицы Петухова и улицы Николая Сотникова с пробивкой до [улицы] Фёдора Горячего, и строительство и реконструкция улицы Фёдора Горячего от Комсомольской на Южно-Чемском до улицы Восточной и въезда в Краснообск, — добавил архитектор. Общественный транспорт — Предусмотрено строительство шести станций метрополитена [в Новосибирске]. На левом берегу это станция «Спортивная», которая будет строиться в рамках ледовой арены, станция «Площадь Станиславского» и станция «Троллейная» на перекрёстке улиц Титова и Троллейной, — рассказал Нестёркин.