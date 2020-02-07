Почти сутки без горячей воды и тепла: в СГК рассказали о ликвидации аварии в Кировском районе

В Новосибирске ликвидировали аварию на улице Беловежской — но жители по-прежнему остаются без тепла и горячей воды.
Об этом сообщили в редакцию НГС жители нескольких домов.
— Раскопали там всё три дня назад. А горячую воду и отопление отключили только вчера. Сейчас вот выходил к ямам, смотрел: парит — и никого из рабочих нет, никто не шевелится. И до этого все три дня особой активности не наблюдал, — рассказал житель дома по улице Беловежской, 10 Алексей.
— Я вот сейчас из окна смотрю: никого из рабочих нет на удивление. Ямы разрыты в двух местах, огорожены бело-красными ленточками, всё припорошено снежком. В объявлении было указано, что сегодня в 10:00 должны были всё включить, но вот на 11:30 ничего ещё нет, — добавил житель 8-го дома Валентин.
В СГК уточнили, что отопление и горячую воду отключили вчера в 14:00.
— С связи с устранением повреждения на теплотрассе по улице Беловежской 6 февраля было отключено теплоснабжение 12 жилых домов. Ремонт был завершен 7 февраля в 3:50 утра, теплотрасса поставлена на заполнение. В настоящее время идёт восстановление теплоснабжения. Если сегодня после 13:00 батареи останутся холодными, скорее всего, это связано с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления. В этом случае нужно обратиться в управляющую компанию, — объяснили в СГК.
Вчера также без тепла и горячей воды остались более двух сотен домов в Дзержинском районе. По данным от МЧС, ремонтно-восстановительные работы были завершены в 4:50.