Почти сутки без горячей воды и тепла: в СГК рассказали о ликвидации аварии в Кировском районе

В Новосибирске ликвидировали аварию на улице Беловежской — но жители по-прежнему остаются без тепла и горячей воды.

Об этом сообщили в редакцию НГС жители нескольких домов.



— Раскопали там всё три дня назад. А горячую воду и отопление отключили только вчера. Сейчас вот выходил к ямам, смотрел: парит — и никого из рабочих нет, никто не шевелится. И до этого все три дня особой активности не наблюдал, — рассказал житель дома по улице Беловежской, 10 Алексей.



— Я вот сейчас из окна смотрю: никого из рабочих нет на удивление. Ямы разрыты в двух местах, огорожены бело-красными ленточками, всё припорошено снежком. В объявлении было указано, что сегодня в 10:00 должны были всё включить, но вот на 11:30 ничего ещё нет, — добавил житель 8-го дома Валентин.

