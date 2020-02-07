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Почти сутки без горячей воды и тепла: в СГК рассказали о ликвидации аварии в Кировском районе

В СГК заверили, что теплоснабжение уже восстановили, но жители утверждают: воды и тепла до сих пор нет

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На улице Беловежской Кировского района без отопления и горячей воды осталось 12 домов

На улице Беловежской Кировского района без отопления и горячей воды осталось 12 домов

В Новосибирске ликвидировали аварию на улице Беловежской — но жители по-прежнему остаются без тепла и горячей воды.

Об этом сообщили в редакцию НГС жители нескольких домов.

— Раскопали там всё три дня назад. А горячую воду и отопление отключили только вчера. Сейчас вот выходил к ямам, смотрел: парит — и никого из рабочих нет, никто не шевелится. И до этого все три дня особой активности не наблюдал, — рассказал житель дома по улице Беловежской, 10 Алексей.

— Я вот сейчас из окна смотрю: никого из рабочих нет на удивление. Ямы разрыты в двух местах, огорожены бело-красными ленточками, всё припорошено снежком. В объявлении было указано, что сегодня в 10:00 должны были всё включить, но вот на 11:30 ничего ещё нет, — добавил житель 8-го дома Валентин.

В СГК уточнили, что отопление и горячую воду отключили вчера в 14:00.

— С связи с устранением повреждения на теплотрассе по улице Беловежской 6 февраля было отключено теплоснабжение 12 жилых домов. Ремонт был завершен 7 февраля в 3:50 утра, теплотрасса поставлена на заполнение. В настоящее время идёт восстановление теплоснабжения. Если сегодня после 13:00 батареи останутся холодными, скорее всего, это связано с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления. В этом случае нужно обратиться в управляющую компанию, — объяснили в СГК.

Вчера также без тепла и горячей воды остались более двух сотен домов в Дзержинском районе. По данным от МЧС, ремонтно-восстановительные работы были завершены в 4:50.

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КОММЕНТАРИИ (12)

7 фев 2020 в 13:13

лайфа!!!, собираетесь всем домом и идете стирать, умываться в администрацию района, чтоб у туалета очередь собралась человек 30, и их родимых не пущать по нужде без записи, зашевелятся через 5 минут

Гость
7 фев 2020 в 13:23

Противные людишки, не могут сутки двое потерпеть, беспокоят бояр жалобами.
Учитесь у Крымчан, там горячая вода теперь только по выходным и ничего, терпят стабильность.

Гость
7 фев 2020 в 13:23

На улице тепло не замерзнут.В Китае вон был в Пекине ,так было -8 , а отопления вообще нет,вот ,где холодно,т.к в Пекине такая погода равнозначная,как у нас -20 с ветром.