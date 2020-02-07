Subaru зажало под колёсами встречного КАМАЗа на пути из Пашино в Новосибирск

Сегодня, 7 февраля, примерно в 11 утра кроссовер Subaru Forester залетел под встречный КАМАЗ на дороге из Пашино в Новосибирск.



— Водитель 1981 года рождения на автомобиле Subaru Forester следовал по автодороге Новосибирск — Пашино со стороны Пашино в сторону Новосибирска и на первом километре совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, водитель 1983 года рождения, встречное направление, — прокомментировали корреспонденту НГС в отделении пропаганды УГИБДД по НСО.

По словам очевидцев, Subaru после ДТП оказался зажат под кабиной грузовика — пострадавший водитель иномарки был доставлен в больницу.