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Происшествия

Subaru зажало под колёсами встречного КАМАЗа на пути из Пашино в Новосибирск

Водитель иномарки доставлен в больницу: предположительно, он вылетел на встречку

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ДТП произошло на 1-м километре Северного объезда

ДТП произошло на 1-м километре Северного объезда

Сегодня, 7 февраля, примерно в 11 утра кроссовер Subaru Forester залетел под встречный КАМАЗ на дороге из Пашино в Новосибирск.

— Водитель 1981 года рождения на автомобиле Subaru Forester следовал по автодороге Новосибирск — Пашино со стороны Пашино в сторону Новосибирска и на первом километре совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, водитель 1983 года рождения, встречное направление, — прокомментировали корреспонденту НГС в отделении пропаганды УГИБДД по НСО.

По словам очевидцев, Subaru после ДТП оказался зажат под кабиной грузовика — пострадавший водитель иномарки был доставлен в больницу. 

Предположительно именно водитель иномарки выехал на встречку. 

Пока информации о состоянии пострадавшего нет. 

Водитель Subaru был доставлен в больницу

Недавно в ДТП на Северном объезде столкнулись две машины — врачи доставили в больницу четверых пострадавших.

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ДТПавария
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КОММЕНТАРИИ (1)

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7 фев 2020 в 12:46

Постоянно вижу, как разматывает зубаристов на их недо4ВДвёдрах, они настолько в нём уверенны, что даже на немного заснеженной дороге курс держать не могут.