Землю с дачами от Шлюза до Матвеевки хотят сделать рекреационной зоной. Объясняем, что это значит

Садовые общества, которые расположены вдоль шлюзового канала от шлюзовской дамбы до Матвеевки в Советском и Первомайском районах Новосибирска, предложили перевести в рекреационную зону к 2030 году.
Об этом 6 февраля на публичных слушаниях генплана сообщил главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.
Что это значит?
По словам Нестёркина, решение обусловлено тем, что эта территория располагается в зоне подтопления. Перевод её в рекреационную предполагает запрет на строительство, реконструкцию и регистрацию жилых зданий в этих зонах. Кроме того, там нельзя будет оформить прописку:
— Жить на этих территория нельзя и небезопасно, и вы прекрасно знаете, что она топится. Мероприятия по инженерной защите там отсутствуют, она подтопляемая, поэтому она была отнесена в рекреационную зону. То есть реализовывать свои права как садоводы, имея садовые, дачные участки, вы можете. Ограничение возлагается на регистрацию жилых домов, — сообщил Нестёркин.
Дачники против перевода в рекреационную зону
Жители Советского возмутились такому решению — по их словам, многие живут в дачных домах постоянно и имеют прописку:
— Право собственности установлено, у нас оформлены жилые дома, подведен газ, круглогодично электроснабжение. Мы чистим, содержим дороги. А теперь строительство, оформление строений на данной зоне будет запрещено, потому что это предполагает рекреационные зоны. Там многие зарегистрировались как жильцы, есть даже прописки, — заявил на слушаниях один из жителей.
Что ответили составители генплана?
По словам Алексея Нестёркина, жить на этих территориях небезопасно:
— Зона подтопления — она не сегодня возникла. Сегодня установили её официально. Вы знаете, вас топит каждый год. Да, эти территории подавались изначально по садоводству и огородничеству. По законодательству допускается размещение и регистрация жилого дома на садовом участке, что некоторые из вас и сделали. Но это происходит без соотношения с безопасностью данной территории прописки, — настаивал Нестёркин.
Часть экспертов поддержали дачников
Предложения жителей поддержал один из экспертов, выступавших на слушаниях, — заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Новокшонов. По его словам, нельзя увеличивать рекреационную зону за счёт садовых обществ.
Окончательное решение по этой зоне появится 5 марта — тогда опубликуют проект генплана со всеми правками.
3 февраля прошли публичные слушания по генплану Центрального округа. О наиболее важных изменениях можно прочитать тут.