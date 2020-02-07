Землю с дачами от Шлюза до Матвеевки хотят сделать рекреационной зоной. Объясняем, что это значит

Рекреационной зоной хотят сделать дачные общества от Шлюза до Матвеевки Фото: Александр Ощепков

Садовые общества, которые расположены вдоль шлюзового канала от шлюзовской дамбы до Матвеевки в Советском и Первомайском районах Новосибирска, предложили перевести в рекреационную зону к 2030 году. Об этом 6 февраля на публичных слушаниях генплана сообщил главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Что это значит? По словам Нестёркина, решение обусловлено тем, что эта территория располагается в зоне подтопления. Перевод её в рекреационную предполагает запрет на строительство, реконструкцию и регистрацию жилых зданий в этих зонах. Кроме того, там нельзя будет оформить прописку:

— Жить на этих территория нельзя и небезопасно, и вы прекрасно знаете, что она топится. Мероприятия по инженерной защите там отсутствуют, она подтопляемая, поэтому она была отнесена в рекреационную зону. То есть реализовывать свои права как садоводы, имея садовые, дачные участки, вы можете. Ограничение возлагается на регистрацию жилых домов, — сообщил Нестёркин. Дачники против перевода в рекреационную зону Жители Советского возмутились такому решению — по их словам, многие живут в дачных домах постоянно и имеют прописку: — Право собственности установлено, у нас оформлены жилые дома, подведен газ, круглогодично электроснабжение. Мы чистим, содержим дороги. А теперь строительство, оформление строений на данной зоне будет запрещено, потому что это предполагает рекреационные зоны. Там многие зарегистрировались как жильцы, есть даже прописки, — заявил на слушаниях один из жителей. Что ответили составители генплана? По словам Алексея Нестёркина, жить на этих территориях небезопасно: