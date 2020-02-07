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Землю с дачами от Шлюза до Матвеевки хотят сделать рекреационной зоной. Объясняем, что это значит

В рекреационных зонах нельзя строить и реконструировать здания

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Рекреационной зоной хотят сделать дачные общества от Шлюза до Матвеевки

Рекреационной зоной хотят сделать дачные общества от Шлюза до Матвеевки

Садовые общества, которые расположены вдоль шлюзового канала от шлюзовской дамбы до Матвеевки в Советском и Первомайском районах Новосибирска, предложили перевести в рекреационную зону к 2030 году. 

Об этом 6 февраля на публичных слушаниях генплана сообщил главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.

Что это значит?

По словам Нестёркина, решение обусловлено тем, что эта территория располагается в зоне подтопления. Перевод её в рекреационную предполагает запрет на строительство, реконструкцию и регистрацию жилых зданий в этих зонах. Кроме того, там нельзя будет оформить прописку:

— Жить на этих территория нельзя и небезопасно, и вы прекрасно знаете, что она топится. Мероприятия по инженерной защите там отсутствуют, она подтопляемая, поэтому она была отнесена в рекреационную зону. То есть реализовывать свои права как садоводы, имея садовые, дачные участки, вы можете. Ограничение возлагается на регистрацию жилых домов, — сообщил Нестёркин. 

Дачники против перевода в рекреационную зону

Жители Советского возмутились такому решению — по их словам, многие живут в дачных домах постоянно и имеют прописку:

— Право собственности установлено, у нас оформлены жилые дома, подведен газ, круглогодично электроснабжение. Мы чистим, содержим дороги. А теперь строительство, оформление строений на данной зоне будет запрещено, потому что это предполагает рекреационные зоны. Там многие зарегистрировались как жильцы, есть даже прописки, — заявил на слушаниях один из жителей. 

Что ответили составители генплана?

По словам Алексея Нестёркина, жить на этих территориях небезопасно:

— Зона подтопления — она не сегодня возникла. Сегодня установили её официально. Вы знаете, вас топит каждый год. Да, эти территории подавались изначально по садоводству и огородничеству. По законодательству допускается размещение и регистрация жилого дома на садовом участке, что некоторые из вас и сделали. Но это происходит без соотношения с безопасностью данной территории прописки, — настаивал Нестёркин. 

Часть экспертов поддержали дачников

Предложения жителей поддержал один из экспертов, выступавших на слушаниях, — заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Новокшонов. По его словам, нельзя увеличивать рекреационную зону за счёт садовых обществ. 

Окончательное решение по этой зоне появится 5 марта — тогда опубликуют проект генплана со всеми правками. 

3 февраля прошли публичные слушания по генплану Центрального округа. О наиболее важных изменениях можно прочитать тут.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Жора Жуев
7 фев 2020 в 18:53

Опять что-то мутят, выдумывают, как бы полегче у людей земельку отжать.

Михаил
7 фев 2020 в 18:51

50 лет дачи стояли, никому дела не было.
а сейчас с непроста, похоже, засуетились. вот такая у нас в стране, частная собственность.

Вовчик1955
7 фев 2020 в 18:49

Нам, новосибирцам, вообще пофигу