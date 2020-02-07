Минздрав потребовал экспертизу после истории о найденной в снегу медкарточке с поддельными осмотрами

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области отреагировали на публикацию НГС о найденной в снегу медицинской карточке с поддельными осмотрами и обследованиями.

Жительница Ленинского района в начале января нашла на улице медицинский документ соседки, которая позже обнаружила, что в карточке содержатся ложные анализы и приёмы врачей, и обратилась с жалобами в минздрав и прокуратуру.