Минздрав потребовал экспертизу после истории о найденной в снегу медкарточке с поддельными осмотрами

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области отреагировали на публикацию НГС о найденной в снегу медицинской карточке с поддельными осмотрами и обследованиями.
Жительница Ленинского района в начале января нашла на улице медицинский документ соседки, которая позже обнаружила, что в карточке содержатся ложные анализы и приёмы врачей, и обратилась с жалобами в минздрав и прокуратуру.
— По данному факту минздравом Новосибирской области запрошено пояснение у медицинской организации — ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника
Помимо этого, ведомство обратилось за экспертизой в территориальный фонд ОМС.
— Минздрав Новосибирской области подготовил запрос в Территориальный фонд ОМС об организации проведения медико-экономической экспертизы данному факту. Медико-экономическая экспертиза проводится в целях установления соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации, — добавили в ведомстве.
Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой
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