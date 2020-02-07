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Здоровье

Минздрав потребовал экспертизу после истории о найденной в снегу медкарточке с поддельными осмотрами

Ведомство обратилось к территориальному фонду ОМС

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Минздрав ждёт объяснений от поликлиники

Минздрав ждёт объяснений от поликлиники

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области отреагировали на публикацию НГС о найденной в снегу медицинской карточке с поддельными осмотрами и обследованиями

Жительница Ленинского района в начале января нашла на улице медицинский документ соседки, которая позже обнаружила, что в карточке содержатся ложные анализы и приёмы врачей, и обратилась с жалобами в минздрав и прокуратуру.

— По данному факту минздравом Новосибирской области запрошено пояснение у медицинской организации — ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 16», — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Помимо этого, ведомство обратилось за экспертизой в территориальный фонд ОМС.

— Минздрав Новосибирской области подготовил запрос в Территориальный фонд ОМС об организации проведения медико-экономической экспертизы данному факту. Медико-экономическая экспертиза проводится в целях установления соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации, — добавили в ведомстве.

Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой № 16. К одному из корпусов, который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу из-за закрытия проезда. Главный врач рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение.

Вы сталкивались с подделкой записей в своих медицинских карточках? Находили записи о приемах у врачей и обследованиях, которые вы не проходили? Поделитесь своей историей с автором публикации по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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врачебная тайнаполиклиника № 16
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КОММЕНТАРИИ (8)

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7 фев 2020 в 14:57

Ну и правильно делают. Нечего беспредел поощрять, нужно разобраться что там к чему.

Фото пользователя
7 фев 2020 в 14:57

Я даже не помню, когда в последний раз в больнице был, а карточку уже сто лет в руках не держал.

пенсионерка
7 фев 2020 в 14:52

Проводите экспертизу.