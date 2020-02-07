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Надбавка к алиментам: Путин обязал родителей обеспечивать детей жильем после развода

Ушедшие из семьи взрослые будут доплачивать, чтобы дети не остались без крыши над головой

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Родители, живущие отдельно от ребенка при разводе, будут обязаны обеспечить детей жильем&nbsp;

Родители, живущие отдельно от ребенка при разводе, будут обязаны обеспечить детей жильем 

Разведенные родители, живущие отдельно от детей, будут обязаны обеспечить их жильем. Соответствующие поправки в Семейный кодекс подписал президент Владимир Путин.

Расходы на крышу над головой внесут отдельной строкой дополнительно к алиментам, а взыскивать их будут через суд. Он будет оценивать ситуацию с учетом сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и алиментщика. До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате дополнительных расходов можно было только в случае лечения и реабилитации ребенка. Сейчас список обстоятельств дополнили новым — отсутствием у ребенка пригодного жилья.

Новый федеральный закон Госдума приняла 23 января, а 30 января его одобрил Совет Федерации. Теперь его подписал и президент.

В октябре 2019 года Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Согласно предлагаемому законопроекту, должник не сможет уклоняться от уголовной ответственности, если производит выплаты по алиментам в нерегулярном порядке. Самые неудобные вопросы по алиментам мы разбирали в этом материале.

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семьяалиментыразводжилье
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КОММЕНТАРИИ (128)

Михаил
7 фев 2020 в 12:26

Я поражаюсь в какой "объективной реальности" живет Путин. тут у семей своего угла нет, либо ипотечное жилье.
Обычные алименты не могут получить.

Пусть сперва экономику поднимит как обещал до ВВП выше общемирового, а потом "сказочные" законы вводит.

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7 фев 2020 в 12:23

Чёт я не понял, как ребенок может остаться без жилья, если он будет жить с одним из родителей? Жена заберет детей после развода, а потом их выселит, но при этом ей нужно будет всё ещё платить алименты? Может ребенка нужно оставлять с тем у кого есть жилье и из которого не выгонят на улицу?

Уася
7 фев 2020 в 12:26

Верное решение для уменьшение численности населения РФ.