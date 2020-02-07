Надбавка к алиментам: Путин обязал родителей обеспечивать детей жильем после развода

Безухов 7 фев 2020 в 12:23

Чёт я не понял, как ребенок может остаться без жилья, если он будет жить с одним из родителей? Жена заберет детей после развода, а потом их выселит, но при этом ей нужно будет всё ещё платить алименты? Может ребенка нужно оставлять с тем у кого есть жилье и из которого не выгонят на улицу?