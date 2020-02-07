Надбавка к алиментам: Путин обязал родителей обеспечивать детей жильем после развода

Разведенные родители, живущие отдельно от детей, будут обязаны обеспечить их жильем. Соответствующие поправки в Семейный кодекс подписал президент Владимир Путин.
Расходы на крышу над головой внесут отдельной строкой дополнительно к алиментам, а взыскивать их будут через суд. Он будет оценивать ситуацию с учетом сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и алиментщика. До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате дополнительных расходов можно было только в случае лечения и реабилитации ребенка. Сейчас список обстоятельств дополнили новым — отсутствием у ребенка пригодного жилья.
Новый федеральный закон Госдума приняла 23 января, а 30 января его одобрил Совет Федерации. Теперь его подписал и президент.
В октябре 2019 года Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Согласно предлагаемому законопроекту, должник не сможет уклоняться от уголовной ответственности, если производит выплаты по алиментам в нерегулярном порядке. Самые неудобные вопросы по алиментам мы разбирали в этом материале.